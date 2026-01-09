Varese News

Dove sta andando la Lombardia? Attilio Fontana a Varesenews per “La materia del giorno”

Il format sul canale YouTube del giornale vedrà la presenza del presidente di Regione Lombardia intervistato dal direttore Marco Giovannelli

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è ospite de “La materia del giorno”, il format di approfondimento di VareseNews in onda su YouTube ogni giorno. Nel corso dell’intervista, condotta dal direttore Marco Giovannelli, il governatore affronterà alcuni dei principali temi di attualità, dal ruolo della Lombardia nello scenario nazionale alle sfide politiche, economiche e sociali del momento.

Un confronto diretto e senza filtri, pensato per offrire ai cittadini uno spazio di informazione e riflessione sui temi che incidono sulla vita quotidiana del territorio. Titolo dell’intervista: “Dove sta andando la Lombardia?”

L’intervista è in programma alle 15 di venerdì 9 gennaio negli studi televisivi di Materia, a Castronno, sede della redazione di Varesenews.

Pubblicato il 09 Gennaio 2026
