Varese News

Lombardia

Dramma nei boschi di Nembro: muore travolto da una pianta durante il taglio degli alberi

L'incidente è avvenuto in mattinata in località Lonno. Inutili i soccorsi per un uomo di 64 anni, deceduto sul colpo. Sul posto anche il Soccorso Alpino e l'elisoccorso

elisoccorso incidente cairate ph. alessandro nardi

Un’altra vittima del bosco in meno di ventiquattr’ore. Intorno alle 10.52 di oggi, martedì 13 gennaio, un uomo di 64 anni ha perso la vita in località Lonno, frazione montana di Nembro, travolto da un albero durante alcune operazioni di taglio.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in un’area boschiva nei pressi di via Michelangelo Buonarroti quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è rimasto schiacciato da una pianta. Nonostante l’incidente sia avvenuto durante l’abbattimento di alberi, al momento le autorità lo hanno classificato come infortunio non lavorativo: la vittima, con ogni probabilità, stava operando in un terreno privato o per fini personali.

Presente sul posto anche una seconda persona che, pur avendo assistito alla scena, non è rimasta coinvolta nell’incidente e non ha necessitato di cure mediche.

La macchina dei soccorsi

La centrale operativa di Areu ha mobilitato i soccorsi in codice rosso. Considerata la zona impervia, sono intervenuti: l’elisoccorso decollato da Bergamo; un’automedica e un’ambulanza; le squadre del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco per il recupero del corpo; le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito.

Purtroppo, per il 64enne ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso sul posto.

Il precedente nel Comasco nella serata di lunedì 12 gennaio

Tragedia nei boschi di Figino Serenza: travolto da una pianta, muore un uomo di 70 anni

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.