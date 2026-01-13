Dramma nei boschi di Nembro: muore travolto da una pianta durante il taglio degli alberi
L'incidente è avvenuto in mattinata in località Lonno. Inutili i soccorsi per un uomo di 64 anni, deceduto sul colpo. Sul posto anche il Soccorso Alpino e l'elisoccorso
Un’altra vittima del bosco in meno di ventiquattr’ore. Intorno alle 10.52 di oggi, martedì 13 gennaio, un uomo di 64 anni ha perso la vita in località Lonno, frazione montana di Nembro, travolto da un albero durante alcune operazioni di taglio.
La dinamica
Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in un’area boschiva nei pressi di via Michelangelo Buonarroti quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è rimasto schiacciato da una pianta. Nonostante l’incidente sia avvenuto durante l’abbattimento di alberi, al momento le autorità lo hanno classificato come infortunio non lavorativo: la vittima, con ogni probabilità, stava operando in un terreno privato o per fini personali.
Presente sul posto anche una seconda persona che, pur avendo assistito alla scena, non è rimasta coinvolta nell’incidente e non ha necessitato di cure mediche.
La macchina dei soccorsi
La centrale operativa di Areu ha mobilitato i soccorsi in codice rosso. Considerata la zona impervia, sono intervenuti: l’elisoccorso decollato da Bergamo; un’automedica e un’ambulanza; le squadre del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco per il recupero del corpo; le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito.
Purtroppo, per il 64enne ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso sul posto.
Il precedente nel Comasco nella serata di lunedì 12 gennaio
Tragedia nei boschi di Figino Serenza: travolto da una pianta, muore un uomo di 70 anni
