Droni, taxi volanti e mobilità integrata: a Varese si parla di Urban Mobility del futuro

Diffondere e approfondire la cultura del design, dando voce ai protagonisti di un sistema che ha una parte importante delle sue radici nel territorio lombardo. E’ questo l’obiettivo di Lombardia=Design, una serie di incontri promossi da ADI Lombardia.

Dopo il grande successo dei primi quattro talks, che si sono svolti a Meda, Lecco, Bergamo e Cremona, confrontandosi con tematiche molto differenti tra loro molto significative per il sistema produttivo lombardo: dal settore arredo alle piattaforme digitali per la sanità alla filiera delle aziende per lo sviluppo di tessuti innovativi alla filiera agrozootecnica.

Il 29 gennaio a Varese si terrà il quinto evento dal titolo “INFRASTRUTTURE SMART PER UN FUTURO SOSTENIBILE”: Progetti e Soluzioni per la Urban Mobility del Futuro

Le infrastrutture smart rappresentano la spina dorsale di un futuro urbano sostenibile, fondato sull’integrazione. digitale e l’efficienza energetica.

Al centro di questa visione si pone il MaaS (Mobility as a Service), che trasforma il trasporto in un servizio fluido e personalizzabile tramite un’unica piattaforma. Il design è lo strumento per rendere intuitivo e facilitare l’interazione tra gli utenti ed i servizi di trasporto integrati.

La mobilità dolce viene potenziata da piste ciclabili intelligenti e sensori che ottimizzano i flussi, promuovendo uno stile di vita a basse emissioni.

Parallelamente, la logistica urbana per il trasporto di merci si sposterà verso il cielo grazie all’impiego di droni per le consegne dell’ultimo miglio, riducendo drasticamente il numero di furgoni in circolazione e l’inquinamento acustico.

L’obiettivo finale è la creazione di un ecosistema multimodale dove la tecnologia riduce gli sprechi di tempo e le barriere tra diversi mezzi di trasporto.

Un ruolo centrale è giocato dalla Advanced Air Mobility, rappresentata dal Vertiporto di Varese: un hub d’avanguardia destinato agli air taxi elettrici (eVTOL). Questa struttura non solo collegherà rapidamente Varese a Malpensa e Milano, ma si integra nel tessuto urbano come polo intermodale ecosostenibile.

L’approccio del design strategico può permettere di trasformare la complessità tecnologica di questi sistemi in soluzioni semplici, umane e a basso impatto ambientale.

Questa sinergia tra innovazione e rispetto ambientale delinea città più vivibili, meno congestionate e pronte alle sfide climatiche del domani.

L’iniziativa, promossa da ADI Lombardia, intende valorizzare il ruolo del design sistemico, strategico e operativo nello sviluppo di infrastrutture per una nuova mobilità urbana e suburbana sostenibile in Lombardia e in tutta Italia. L’obiettivo è favorire la coprogettazione tra istituzioni, imprese, ricerca e utilizzatori dei servizi, orientata alla costruzione di un modello territoriale identitario. Creare valore è la missione delle aziende e il design è una leva strategica per il raggiungimento di questo obiettivo.

«Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione», spiega Giorgio Caporaso, vicepresidente di ADI Lombardia, «a una filiera strategica per la sostenibilità ambientale e la riduzione dell’inquinamento, capace di contribuire concretamente alla trasformazione dei modelli di mobilità urbana e territoriale, non solo in Lombardia ma anche su scala nazionale».

I sistemi di mobilità sono un elemento essenziale di ogni territorio: una struttura integrata che incide direttamente sulla vita dei cittadini, sul rapporto con i luoghi e sui processi di rigenerazione urbana.

L’appuntamento sarà uno spazio di confronto aperto tra istituzioni, professionisti, addetti ai lavori, curiosi e nuove generazioni. «La mobilità è oggi un sistema complesso e intermodale», prosegue Caporaso, «che integra mezzi smart, soluzioni autonome e infrastrutture intelligenti, richiedendo competenze capaci di unire innovazione tecnologica, sostenibilità e qualità progettuale».

Questo il programma di giovedì 29 gennaio alle ore 17 che si terrà a Varese presso il Salone Estense in Via Luigi Sacco 5:

Talk: “INFRASTRUTTURE SMART PER UN FUTURO SOSTENIBILE”

Progetti e Soluzioni per la Urban Mobility del Futuro

Saluti istituzionali di

Luciano Galimberti / Presidente ADI Associazione per il Disegno Industriale

Cinzia Pagni / Presidente ADI Lombardia

Attilio Fontana / Presidente Regione Lombardia

Marco Magrini / Presidente Provincia di Varese

Davide Galimberti / Sindaco di Varese

Paola Bassani / Presidente Ordine degli Architetti di Varese

Giulia Guarniero / Presidente Ordine degli Ingegneri di Varese

Claudia Caravati / Presidente Collegio dei Geometri di Varese

Mauro Vitiello / Presidente Camera di Commercio di Varese

Paolo Cerabolini / Presidente Lombardia Aerospace Cluster

1° sessione: SMART MOBILITY

Fabio Borghetti / Mobility and Transport Laboratory / Politecnico di Milano

Luigi Carrarini / ANAS Smart Road e Green Island

Marco Menichetti / Mobilità Ciclistica

2° sessione: URBAN AIR MOBILITY

Giancarlo Zema / Progettista Varese Vertiport HUB

Giuseppe Tortora / ABZERO – Trasporto Medicinali con Droni

Paolo Cappello / SEA – Direttore Business Unit Advanced Air Mobility

Mario Antonioli / Drone Designer

Emanuele Merlo / Coordinatore Nucleo Tecnico Scientifico Lombardia Aerospace Cluster

Conclusioni:

Francesco Zurlo / Preside della Scuola del Design Politecnico di Milano

Moderatori:

Giorgio Caporaso / Vicepresidente ADI Lombardia.

Edgardo Angelini / Delegazione ADI Lombardia;

Pierangelo Marucco / Delegazione ADI Lombardia;

In collaborazione con:

Comune di Varese

Politecnico di Milano

Ordine degli Architetti di Varese – Commissione Design

Con il Patrocinio di:

Ordine Architetti di Varese (2 crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti)

Collegio dei Geometri di Varese (2 crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei Geometri)

Ordine Ingegneri di Varese

CCIAA di Varese;

Confindustria Varese;

Confartigianato Varese;