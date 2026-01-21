Due ciclisti investiti nel giro di venti minuti a Busto Arsizio
Mattinata nera per la sicurezza stradale a Busto Arsizio, dove nel giro di circa venti minuti si sono verificati due distinti investimenti di ciclisti in diverse zone della città. In entrambi i casi sono intervenuti i soccorsi sanitari e la Polizia locale.
Il primo episodio è avvenuto alle 8.30 in via Castelfidardo. Una donna di 63 anni, in sella alla propria bicicletta, è stata investita da un veicolo per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, mentre un mezzo di soccorso avanzato di primo livello ha concluso l’intervento direttamente sul posto. La ciclista è stata assistita in codice verde e trasportata per ulteriori controlli.
Poco dopo, prima delle nove, un secondo investimento si è verificato in via Arnaldo da Brescia. A rimanere ferito è stato un uomo di 49 anni, anche lui in bicicletta. L’impatto ha reso necessario l’intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e della Polizia locale di Busto Arsizio. Le condizioni del ciclista sono state valutate in codice giallo e il trasporto in ospedale è avvenuto in emergenza; in un primo momento l’evento era stato classificato anche in codice rosso.
I due episodi, ravvicinati nel tempo e avvenuti durante l’ora di punta del mattino, riaccendono l’attenzione sul tema della sicurezza dei ciclisti sulle strade cittadine, in particolare nelle fasce orarie più trafficate. Le dinamiche degli incidenti sono ora al vaglio della Polizia locale, che sta ricostruendo l’esatta sequenza dei fatti e le eventuali responsabilità.
