Due colpi di pistola in via Mazzini, morto un uomo a Gallarate. L’ipotesi di un atto volontario

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione di via Mazzini a Gallarate. L’ipotesi è che si tratti di un suicidio, anche se l’indagine sarà accurata, perché sono stati due i colpi sparati.

I due “botti” sono stati uditi nella tarda mattinata di mercoledì 7 gennaio. Allertati dai vicini di casa, sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Gallarate, ambulanza e automedica. Il medico legale ha constatato la morte dell’uomo.

L’ipotesi è che si tratti di un atto volontario, non essendoci segni di effrazione né segni evidenti di altre lesioni, oltre a quelle provocate dal colpo di pistola. L’uomo potrebbe aver esploso un primo colpo, andato parzialmente a vuoto, e poi aver sparato il colpo letale.

La salma è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia, da cui potrebbe arrivare la conferma della dinamica, che escluderebbe intervento di altre persone oltre al protagonista del fatto.

