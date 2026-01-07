Due colpi di pistola in via Mazzini, morto un uomo a Gallarate. L’ipotesi di un atto volontario
L'allarme in tarda mattinata di mercoledì. Disposta l'autopsia
Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione di via Mazzini a Gallarate. L’ipotesi è che si tratti di un suicidio, anche se l’indagine sarà accurata, perché sono stati due i colpi sparati.
I due “botti” sono stati uditi nella tarda mattinata di mercoledì 7 gennaio. Allertati dai vicini di casa, sul posto sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Gallarate, ambulanza e automedica. Il medico legale ha constatato la morte dell’uomo.
L’ipotesi è che si tratti di un atto volontario, non essendoci segni di effrazione né segni evidenti di altre lesioni, oltre a quelle provocate dal colpo di pistola. L’uomo potrebbe aver esploso un primo colpo, andato parzialmente a vuoto, e poi aver sparato il colpo letale.
La salma è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia, da cui potrebbe arrivare la conferma della dinamica, che escluderebbe intervento di altre persone oltre al protagonista del fatto.
________________________
Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.
Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24, tutti i giorni dell’anno: il numero è 02 23272327
