Varese News

Archivio

Due diciottenni si ribaltano in auto, bloccata via del Lavoro a Gallarate

L'incidente intorno alle sei di sera, in piena ora di punta. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco

ambulanza generica notte sos malnate

Due diciottenni si ribaltano in auto, bloccata via del Lavoro a Gallarate: l’incidente stradale è avvenuto intorno alle sei di sera, in piena ora di punta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. I due diciottenni – un ragazzo e una ragazza – stanno bene, non hanno riportato ferite gravi.

Lunghe le operazioni di soccorso e quelle per rimettere su quattro ruote l’auto. La strada è rimasta a lungo bloccata.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.