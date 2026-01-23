Due diciottenni si ribaltano in auto, bloccata via del Lavoro a Gallarate: l’incidente stradale è avvenuto intorno alle sei di sera, in piena ora di punta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. I due diciottenni – un ragazzo e una ragazza – stanno bene, non hanno riportato ferite gravi.

Lunghe le operazioni di soccorso e quelle per rimettere su quattro ruote l’auto. La strada è rimasta a lungo bloccata.