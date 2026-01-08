Due donne e la scelta di “dimettersi” dalle loro vite precedenti. A teatro lo spettacolo “Ora felice”

Sabato 10 gennaio, alle ore 21.00, al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia va in scena Ora Felice, della compagnia Qui e Ora. Lo spettacolo tratta il tema del cambiamento, della scelta di lasciare una vita per costruirne un’altra, in una forma teatrale che rende protagonista e parte della scena anche il pubblico.

Lo spettacolo nasce da una domanda: come si trova la felicità? e da un dato: dal 2021 a oggi, in Italia, oltre tre milioni di persone hanno lasciato la propria vita precedente per iniziarne una nuova, cambiando lavoro e abitudini con l’obiettivo di vivere meglio.

Per l’occasione, in un gioco di finzione scenica, il teatro di Cassano Valcuvia si trasforma in un luogo dedicato al vino, aperto da due donne che hanno scelto di dimettersi dalle loro vite precedenti. È la serata di inaugurazione del locale e anche il pubblico, che siede ai tavolini, è parte della scena. A guidare l’evento c’è Dj Bacco, un personaggio, un po’ demone e un po’ vecchio amico, che domina la scena con la sua musica. Nel corso della serata, elementi del passato di due protagoniste riemergono e mettono in discussione il nuovo percorso intrapreso.

La storia si sviluppa attraverso equivoci e cambi di situazione dal ritmo incalzante, tutto innaffiato dal vino, che è protagonista assoluto della pièce. In scena ci sono le attrici e autrici Francesca Albanese, Silvia Baldini e Laura Valli, al dj set dal vivo Antonello Cassinotti. Il gruppo è stato seguito da Simona Gonella con il ruolo di dramaturg. Lo spettacolo fa parte della Stagione teatrale Latitudini, con la direzione artistica di Teatro Periferico e Karakorum Teatro.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia – Via IV Novembre, 4.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (under 18, over 65 e allievi Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia). Info e prenotazioni: info@teatroperiferico.it / +39 334 1185848 / +39 347 0154861 (anche WhatsApp).