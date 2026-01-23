Due giovani campioni di Brenta incontrano gli alunni delle scuole elementari: lo sport come lezione di vita

Una mattinata speciale, all’insegna dello sport e dei valori, quella vissuta dagli alunni e dalle alunne della scuola elementare di Brenta, che hanno incontrato due giovani campioni cresciuti proprio nel paese: Silvio Siviero e Martina Bovenga, esempi concreti di come impegno, passione e determinazione possano trasformarsi in risultati di alto livello.

Silvio Siviero, capitano della squadra di pallavolo che ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo riservate agli atleti con problematiche uditive, e Martina Bovenga, terza classificata ai Campionati mondiali di danza aerea, svoltisi lo scorso novembre a Bologna, hanno raccontato il loro percorso umano e sportivo ai più piccoli. Un incontro voluto non solo per celebrare i loro successi, ma soprattutto per trasmettere valori fondamentali come disciplina, lealtà, rispetto delle regole e spirito di squadra.

Entrambi ex alunni della scuola elementare di Brenta, Silvio e Martina rappresentano un motivo di orgoglio per l’intera comunità. Le loro esperienze dimostrano come lo sport possa rafforzare l’autostima, aiutare nella gestione delle emozioni e diventare uno strumento efficace di prevenzione di comportamenti a rischio, soprattutto in età giovanile.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato anche il forte valore educativo e inclusivo dello sport, capace di abbattere barriere fisiche e sociali, favorire l’empatia e creare legami di solidarietà. Lo sport, infatti, non è solo competizione, ma un linguaggio universale che unisce e insegna il rispetto reciproco, indipendentemente dalle condizioni personali, economiche o fisiche.

Non sono mancati richiami a messaggi celebri, come quelli di Nelson Mandela e Papa Francesco, che hanno sempre riconosciuto nello sport e nell’educazione strumenti potenti di crescita personale e collettiva. Ai bambini è stato ricordato che l’attività sportiva deve restare prima di tutto un momento di gioco e divertimento, senza pressioni eccessive, insegnando anche ad accettare le sconfitte come parte del percorso di crescita.

Dall’ufficio del sindaco Gianpiero Ballardin è arrivato un messaggio chiaro: lo sport deve educare all’ascolto, al rispetto degli altri e alla socializzazione, diventando un mezzo di integrazione e inclusione sociale. In un’epoca in cui troppo spesso lo sport è associato a episodi di violenza e bullismo, l’incontro con Silvio e Martina ha voluto ribadire un modello positivo, basato su amicizia, lealtà e fiducia.

Ai giovani alunni di Brenta resta l’esempio di due atleti che, con umiltà e determinazione, dimostrano come anche dalle piccole realtà possano nascere grandi storie, capaci di ispirare e guidare la crescita delle nuove generazioni.