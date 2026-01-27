Due notte di chiusura dello svincolo di Origgio sull’autostrada A9
Due chiusure parziali nelle prossime notti
Sulla autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sono previste due chiusure notturne parziali dell’uscita di Origgio.
Nello specifico dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia Uboldo;
La notte successiva, dalle 21:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 gennaio, lo svincolo di Origgio sarà invece chiuso in entrata verso Lainate. In alternativa si consiglia Uboldo.
