Due notte di chiusura dello svincolo di Origgio sull'autostrada A9

Due chiusure parziali nelle prossime notti

Sulla autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sono previste due chiusure notturne parziali dell’uscita di Origgio.

Nello specifico dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia Uboldo;

La notte successiva, dalle 21:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 gennaio, lo svincolo di Origgio sarà invece chiuso in entrata verso Lainate. In alternativa si consiglia Uboldo.

Pubblicato il 27 Gennaio 2026
