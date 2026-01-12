Due secoli di navigazione sul Lago Maggiore: ad Arona il via ufficiale a “Verbano 26”
Lunedì 19 gennaio la presentazione del calendario di eventi per celebrare i 200 anni dal primo battello a vapore. Un ponte tra Italia e Svizzera che coinvolgerà l'intero bacino del Verbano
Duecento anni di storia, ingegneria e cultura pronti a essere celebrati in un intero anno di eventi. Prende ufficialmente il via “Verbano 26”, il progetto dedicato al Bicentenario della navigazione sul Lago Maggiore, che segna il traguardo storico da quando il primo battello a vapore solcò le acque del lago, trasformando per sempre l’economia e l’identità delle comunità rivierasche.
L’appuntamento inaugurale è fissato per lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Municipio di Arona. In questa sede verranno svelate le linee guida e le principali tappe di un calendario che promette di unire l’alto e il basso Verbano, tra Italia e Svizzera.
Un ponte tra epoche e territori
La storia della navigazione a vapore sul Maggiore ebbe inizio con una storica traversata partita da Magadino, diventando da subito un volano di sviluppo senza precedenti. Il progetto “Verbano 26” nasce proprio per onorare questa memoria, guardando al futuro del territorio attraverso la divulgazione culturale e la valorizzazione turistica.
All’evento di presentazione interverranno figure chiave del progetto e delle istituzioni: Alberto Gusmeroli, Sindaco di Arona; Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi; Antonio Leucci, Presidente dell’Associazione Verbano 26.
Un anniversario partecipato
L’invito è esteso a tutti: enti locali, società di navigazione, associazioni culturali e semplici cittadini. L’obiettivo degli organizzatori è rendere il Bicentenario un momento corale e condiviso da tutti i comuni che si affacciano sulle sponde del lago.
Come partecipare
La partecipazione all’evento di Arona è gratuita. Per ragioni organizzative, è richiesta la conferma di presenza registrandosi al modulo online disponibile a questo link: https://forms.gle/sekiSuDHtW24a7fj6.
Tutte le informazioni e le prime anticipazioni sulla programmazione annuale sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione: www.verbano26.com.
