Due varesini nell’Italia olimpica di hockey: Larkin e Zanetti tra i convocati azzurri

Ci sono – come previsto e come sperato – anche due giocatori varesini nella nazionale di hockey su ghiaccio che si appresta a partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sia Thomas Larkin sia Marco Zanetti sono stati inclusi nella lista dei 25 uomini a disposizione del commissario tecnico Jukka Jalonen, l’allenatore “campione in carica” visto che era alla guida della Finlandia che vinse l’oro a Pechino nel 2022. Sarà invece riserva a casa Daniel Tedesco, oggi a Glasgow ma ex Mastino nella stagione 2019-20.

Larkin era già certo da tempo della convocazione, visto che è il capitano della Nazionale oltre che uno degli uomini di maggiore esperienza internazionale. Difensore di 34 anni, nato a Londra ma cresciuto a Cocquio Trevisago oltre che nel vivaio dei Mastini, Thomas è impegnato da diverse stagioni nel campionato tedesco. Lo ha vinto nel 2019 con Mannheim e ora è una colonna degli Schwenninger Wild Wings.

Chi invece non aveva la certezza di una convocazione è Marco Zanetti, uno dei più giovani del gruppo: l’attaccante ha 23 anni, è originario di Malnate ma dopo un primo assaggio di ghiaccio a Varese si è trasferito in Svizzera seguendo tutta la trafila delle giovanili del Lugano. Oggi è uno dei punti di forza proprio della formazione ticinese che milita nel massimo campionato elvetico da cui provengono diversi altri giocatori azzurri.

Il Lugano sarà rappresentato, oltre che da Zanetti, dal comasco Giovanni Morini mentre dall’Ambrì Piotta arriveranno l’aostano Tommaso De Luca e l’altoatesino Diego Kostner. Tra i portieri (il titolare dovrebbe essere Damian Clara, oggi in Svezia) ci sarà invece Davide Fadani, ex Ambrì e ora tesserato per il Kloten. National League svizzera anche per Alessandro Segafredo, attaccante dello Zurigo Lions.

L’Italia manca dai Giochi da vent’anni: a Torino si qualificò come nazionale di casa, quando fu 11a su 12 formazioni (davanti alla Lettonia) e si tolse la soddisfazione di pareggiare con Germania e Svizzera. A Milano Cortina gli azzurri sono inseriti nel Gruppo B con Finlandia, Svezia e Slovacchia, tre formazioni di caratura nettamente superiore al complesso guidato da Jalonen che proverà a farsi valere, contando anche sul tifo amico. L’esordio è fissato per l’11 febbraio alle 21.10 contro la Svezia; poi il 13 con la Slovacchia (12.10) e il 14 con la Finlandia (16.40).

L’ELENCO DEGLI AZZURRI

PORTIERI

Damian Clara (Brynäs IF/Svezia); Davide Fadani (Kloten/Svizzera); Gianluca Vallini (HC Bolzano)

DIFENSORI

Dylan Di Perna (HC Bolzano); Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria); Daniel Glira (HC Val Pusteria); Thomas LARKIN (Schwenninger Wild Wings/Germania); Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca); Jason Seed (HC Bolzano); Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania); Luca Zanatta (HC Val Pusteria)

ATTACCANTI

Matthew Bradley (HC Bolzano); Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera); Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano); Luca Frigo (HC Bolzano); Mikael Frycklund (HC Val Pusteria); Dustin Gazley (HC Bolzano); Diego Kostner (Ambrì Piotta/Svizzera); Daniel Mantenuto (HC Bolzano); Giovanni Morini (Lugano/Svizzera); Alexander Petan (Olimpija Lubiana/Slovenia); Tommy Purdeller (HC Val Pusteria); Nick Saracino (HC Val Pusteria); Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zurigo/Svizzera); Marco ZANETTI (HC Lugano/Svizzera)

ITALIA FEMMINILE – Diramate anche le convocazioni per la Nazionale femminile diretta dal c.t. Eric Bouchard. In questo caso sono 23 le giocatrici coinvolte, molte delle quali giocano all’estero; la squadra si è preparata con una lunga trasferta di sette settimane in Quebec e con una serie di amichevoli. Il torneo femminile di Milano Cortina vede iscritte 10 squadre: le azzurre sono nel Girone B con Germania, Svezia, Giappone e Francia. Esordio il 5 febbraio a Santa Giulia proprio con le transalpine.

L’ELENCO DELLE AZZURRE

PORTIERI

Gabriella Frances Durante (Real Torino); Martina Fedel (University of Guelph/Canada); Margherita Ostoni (Pinerolo Ghiaccio)

DIFENSORI

Laura Fortino (Real Torino); Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles); Laura Lobis (SV Kaltern-HC Caldaro); Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia); Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles); Franziska Stocker (Sodertalje/Svezia); Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)

ATTACCANTI

Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera); Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles); Anna Caumo (HC Pustertal Junior); Kristin Della Rovere; Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America); Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia); Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles); Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators); Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera); Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia); Rebecca Roccella (Davos/Svizzera); Carola Saletta (Friborgo/Svizzera); Kayla Tutino (Real Torino).

ALLA BALAUSTRA – Leggi le puntate precedenti

IL PODCAST – “Dalla Balaustra” è anche un podcast trasmesso su Radio Materia e disponibile sulle principali piattaforme di ascolto. Nel box sottostante trovate tutte le puntate pubblicate fino a ora compresa “One Eyed Man”, uscita in concomitanza con questo articolo.