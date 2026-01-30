È un viaggio tra Natura e Spazio la nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta

Domenica 1 febbraio dalle ore 14 il Centro didattico scientifico apre l’area protetta ai visitatori per esplorare i sentieri nel bosco e le costellazione del cielo d’inverno in EcoPlanetario

Porte aperte domenica 1 febbraio al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate. La proposta per grandi e piccini è un nuovo Viaggio tra Natura e Spazio in cui riscoprire i sentieri dell’area protetta e per avventurarsi in un’esperienza per piccoli astronauti pronti ad esplorare i più affascinanti misteri dell’Universo In volo tra le stelle… d’inverno!

IN VOLO TRA LE STELLE… D’INVERNO

Le costellazioni come non le avete mai viste! Ma se vi portassimo su Vega e guardassimo le stelle? Chissà quali costellazioni riusciremmo a riconoscere…! Impariamo ad orientarci sotto un cielo stellato e scopriamo insieme le leggende che gli antichi popoli raccontavano intorno al fuoco.

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 per i più piccoli, e poi alle 15.30 e alle 16.30 per tutti, dai 9 anni, ed è prenotabile a QUESTO LINK.