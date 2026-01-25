EA7 Armani Milano – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Le due sconfitte recenti hanno fermato la risalita della Openjobmetis che nella seconda giornata di ritorno devono affrontare uno dei clienti peggiori: l’Olimpia Milano nel derby in programma all’Allianz Cloud (l’ex PalaLido) per l’indisponibilità “olimpica” del Forum di Assago. La partita si disputa in posticipo, lunedì 26 gennaio con inizio alle ore 20: VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile fin dal venerdì pomeriggio; poi lunedì dalle 19,15 circa, la cronaca minuto per minuto del match.

