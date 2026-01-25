EA7 Armani Milano – Openjobmetis Varese, la partita in diretta
Posticipo con derby per Librizzi e compagni che lunedì 26 (ore 20) affrontano in trasferta l'Olimpia nella 2a di ritorno. Si gioca all'Allianz Cloud (ex Palalido): seguite e commentate il match in #direttavn
Le due sconfitte recenti hanno fermato la risalita della Openjobmetis che nella seconda giornata di ritorno devono affrontare uno dei clienti peggiori: l’Olimpia Milano nel derby in programma all’Allianz Cloud (l’ex PalaLido) per l’indisponibilità “olimpica” del Forum di Assago. La partita si disputa in posticipo, lunedì 26 gennaio con inizio alle ore 20: VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile fin dal venerdì pomeriggio; poi lunedì dalle 19,15 circa, la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.