EA7 Armani Milano – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Posticipo con derby per Librizzi e compagni che lunedì 26 (ore 20) affrontano in trasferta l'Olimpia nella 2a di ritorno. Si gioca all'Allianz Cloud (ex Palalido): seguite e commentate il match in #direttavn

Le due sconfitte recenti hanno fermato la risalita della Openjobmetis che nella seconda giornata di ritorno devono affrontare uno dei clienti peggiori: l’Olimpia Milano nel derby in programma all’Allianz Cloud (l’ex PalaLido) per l’indisponibilità “olimpica” del Forum di Assago. La partita si disputa in posticipo, lunedì 26 gennaio con inizio alle ore 20: VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile fin dal venerdì pomeriggio; poi lunedì dalle 19,15 circa, la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi.

 

di
Pubblicato il 25 Gennaio 2026
