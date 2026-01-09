Eccidio di Cima: Porlezza ricorda i sei partigiani uccisi a 81 anni dalla strage

Porlezza onora la memoria dei sei partigiani uccisi a Cima nel gennaio del 1945 con una serie di appuntamenti aperti a tutti i cittadini per tenere vivo il loro ricordo. Il primo evento in programma è sabato 10 gennaio alle 16:00 nella Sala civica di via Garibaldi 66 a Porlezza, con la presentazione del libro 21 gennaio 1945, mattinata infernale, in cui l’autore Pier Giuseppe Gozzi ricostruisce i tragici fatti avvenuti ottantuno anni fa.

La commemorazione ufficiale si svolge mercoledì 21 gennaio, data dell’anniversario della strage fascista. Il programma della mattinata comincia col ritrovo alle 9:30 alla fontana sul lungolago di Cima. Il corteo percorre il Sentiero della Memoria, seguendo le mulattiere percorse dai giovanissimi prigionieri fino a raggiungere il cimitero dove si verificò l’eccidio. Al cimitero alle 10 si svolge la cerimonia solenne.

L’evento rievoca il sacrificio di sei giovani di età compresa tra i 17 e i 26 anni, catturati dopo uno scontro a fuoco e giustiziati subito dopo nei pressi del cimitero. Tra le vittime si ricorda in particolare Livia Bianchi, l’unica donna del gruppo, che scelse di condividere il destino dei compagni rifiutando la possibilità di salvarsi. L’iniziativa è promossa dall’Anpi di Dongo con il patrocinio del Comune di Porlezza e vede la partecipazione degli studenti delle scuole locali e di numerose associazioni del territorio.

«I sei martiri di Cima – commentano gli organizzatori della commemorazione – hanno conquistato nella memoria antifascista un ruolo particolare, non solo per la loro giovanissima età, ma anche per il loro sincero e limpido impegno e per la loro totale avversione a scendere a patti con il fascismo».