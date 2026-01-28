Economia circolare, rifiuti e sostenibilità: Varese verso l’Agenda 2030
Raccolta differenziata al 75%, meno rifiuti prodotti e più riuso: i dati del 2025 sulle politiche ambientali del Comune
Varese si conferma una città sempre più virtuosa sul fronte della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Nel 2025 la percentuale di raccolta differenziata ha sfiorato il 75%, con un incremento di quasi il 3% rispetto al 2024, a conferma di una crescente attenzione dei cittadini verso i temi ambientali.
Ai risultati positivi contribuiscono anche i dati relativi alla riduzione dei rifiuti generati, grazie alle attività di circolarità promosse dall’assessorato alla Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare. Nel corso del 2025 il Ri-HUB Food di via Copelli, servizio dedicato al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, ha raccolto 5.728 chilogrammi di cibo, permettendo di sostenere 7 associazioni e 406 famiglie. Nei primi sei mesi di attività, a partire dall’apertura di giugno, il Centro del Riuso – Banco di comunità® ha invece consentito lo scambio di quasi 1.510 chilogrammi di beni.
Importanti anche i risultati ottenuti nella raccolta differenziata dei tessili. Delle 331,3 tonnellate raccolte, il 61% è stato destinato al riutilizzo e il 23% al riciclo, limitando allo smaltimento solo il 16%. Un dato che, grazie alle attività della rete di cooperative sociali R.I.U.S.E., si traduce in una riduzione dei rifiuti pari a quasi 261,5 tonnellate.
Funzionano inoltre i progetti speciali attivati dall’assessorato. Re-CIG, l’iniziativa dedicata al recupero dei filtri di sigaretta per la loro trasformazione in materiali plastici, ha permesso di raccogliere 39,22 chilogrammi di mozziconi, equivalenti a circa 130.000 sigarette. Il materiale recuperato ha consentito la realizzazione di 15,30 chilogrammi di prodotti riciclati e una riduzione delle emissioni di CO₂ pari a 91,38 chilogrammi. Nell’ambito del progetto TERRA RARA, realizzato in collaborazione con il Consorzio Ecolight, sono stati infine riciclati 516 chilogrammi di RAEE, unendo cittadinanza attiva e arte ambientale.
“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti – dichiara Nicoletta San Martino, assessora alla Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese -. Si tratta di iniziative che hanno un valore ambientale di minor rifiuti prodotto, primo obiettivo della gerarchia dei rifiuti dell’UE. Allo stesso tempo i risultati ottenuti hanno anche un’importante valenza sociale, nel solco del percorso dettato dall’Agenda 2030 che nasce come risposta alle più urgenti sfide globali, come la povertà, le disuguaglianze e il cambiamento climatico, ed evidenzia la necessità di un piano d’azione collettivo per affrontarle. Un concetto che abbiamo sposato in pieno applicando il principio di ecologia integrale alle nostre azioni: persone, pianeta, prosperità, pace e partnership sono le fondamenta che guidano l’azione strategica globale verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. E sono anche le linee direttrici su cui si muove l’Assessorato”.
