Effetto lean: fatturato oltre 70 milioni di euro per la Secondo Mona di Somma Lombardo

«Continuiamo a perseguire un modello di crescita sostenibile, capace di coniugare performance industriali, sviluppo delle competenze interne e benessere organizzativo». Con queste parole Claudia e Riccardo Mona, amministratori delegati della Secondo Mona azienda di Somma Lombardo (Varese) che fa parte del Lombardia aerospace cluster, sintetizzano il percorso che ha caratterizzato il 2025, un anno che si chiude con risultati in forte crescita, in linea con il piano industriale pluriennale dell’azienda.

Per la Secondo Mona, che tre anni fa ha festeggiato i 120 anni dalla fondazione, il 2025 è stato un periodo di intenso impegno e consolidamento, inserito nel solco del progetto di Lean Transformation avviato per rispondere in modo efficace alla crescente domanda dei clienti.

Le azioni intraprese hanno prodotto risultati di particolare rilievo, confermando la capacità dell’azienda di operare con continuità, visione strategica e responsabilità, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di riferimento nel settore aeronautico.

UN MERCATO IN CRESCITA

Il contesto di mercato ha sostenuto questa evoluzione. Il settore aeronautico, in particolare il segmento civile, ha registrato negli ultimi anni una crescita significativa, evidenziando una ripresa strutturale della domanda globale.

Nel 2025 Boeing ha ricevuto 1.173 ordini e consegnato 600 aeromobili, mentre Airbus ha effettuato 793 consegne a fronte di 1.000 ordini. Questo scenario ha determinato un incremento rilevante delle esigenze produttive lungo l’intera supply chain. In tale contesto Secondo Mona ha garantito continuità operativa, capacità di risposta e un elevato livello di affidabilità nell’approvvigionamento di componenti strategici, supportando i programmi dei principali player internazionali e consolidando il proprio ruolo di partner industriale. In particolare, nel segmento del fuel system, prodotto storicamente di punta, l’azienda si conferma fornitore di riferimento a livello internazionale, con sistemi installati su business jet, velivoli da addestramento e difesa e sull’intera gamma di elicotteri europei, in particolare di Leonardo Helicopters e in parte di Airbus Helicopters.

i festeggiamenti per i 120 anni

INVESTIMENTI NEL CAPITALE UMANO

Per sostenere l’aumento della domanda, dopo il rallentamento legato alla pandemia, è nato il progetto Road to 100, che oggi rappresenta la bussola strategica dell’organizzazione, orientata a efficienza produttiva, miglioramento continuo e rispetto dei tempi di consegna. Nel 2025 l’organico della sede di Somma Lombardo è cresciuto di circa 30 unità, raggiungendo i 360 dipendenti, con ulteriori inserimenti previsti entro il 2026. L’anno si è chiuso con una crescita del fatturato superiore al 25%, oltre i 70 milioni di euro, e prospettive di sviluppo stabile, sostenute da una base contrattuale pluriennale e da un export pari al 75% del fatturato complessivo.

