“Elle – Le cose semplici”: a Solbiate Olona la prima serata di SolbiaTeatro

Il sipario di Solbiate Olona si prepara ad alzarsi per la nuova stagione teatrale. Sabato 10 gennaio prenderà ufficialmente il via “SolbiaTeatro 2026”, la rassegna curata dalla Compagnia Fuori dalle Quinte con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ad aprire il cartellone sarà un appuntamento all’insegna della drammaturgia contemporanea e del talento locale.

Si parte con “Elle”

Protagonisti della prima serata saranno gli attori della compagnia I Derivati Complessi, che porteranno in scena lo spettacolo intitolato «ELLE – Le cose semplici». La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con una narrazione che, come suggerisce il titolo, esplora le sfumature della quotidianità e dei rapporti umani. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 presso il Centro Socio-Culturale di via dei Patrioti.

Un presidio culturale per il paese

La rassegna si conferma un punto fermo per l’offerta culturale solbiatese, grazie all’impegno costante di Fuori dalle Quinte nel promuovere il teatro amatoriale e professionale di qualità. Il Centro Socio-Culturale si trasformerà così, ancora una volta, in un luogo di incontro e condivisione per tutti gli appassionati della zona.

Informazioni utili

Per chi volesse assistere alla serata, è consigliata la prenotazione. Per informazioni sui biglietti e disponibilità dei posti è possibile scrivere direttamente all’indirizzo email della compagnia organizzatrice: info@fuoridallequinte.it.