Emanuele Monti propone la “Walk of Fame degli Sportivi Varesini”

Durante la serata organizzata dall’associazione La Varese Sei Tu, alla quale hanno partecipato il Ministro Giorgetti e Beppe Marotta, Emanuele Monti, consigliere regionale e comunale a Varese, ha lanciato una proposta per valorizzare la tradizione sportiva della città: la creazione di una Walk of Fame degli Sportivi Varesini.

«Varese ha una lunga storia di eccellenza nello sport», ha dichiarato Monti. «Nel corso degli anni, numerosi atleti e atlete varesini hanno portato in alto il nome della città, ottenendo risultati importanti e trasmettendo valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio, inclusione e senso di appartenenza».

L’iniziativa prevede: l’istituzione di uno spazio permanente dedicato agli sportivi, alle squadre e alle personalità varesine che hanno dato lustro alla città, con particolare attenzione anche agli atleti e alle atlete con disabilità; il coinvolgimento di associazioni sportive, scuole e cittadini nel progetto; l’individuazione di una via, piazza o angolo simbolico della città come sede della Walk of Fame, con possibilità di consultazione pubblica per la scelta del luogo.

Per rendere l’iniziativa partecipata e condivisa, Monti ha lanciato sui propri canali social una petizione per raccogliere firme a supporto della proposta, offrendo anche ai cittadini la possibilità di suggerire direttamente dove realizzare la Walk of Fame a Varese.

Chiunque voglia sostenere l’iniziativa può firmare e proporre idee direttamente a questo link: https://it.surveymonkey.com/r/5D3JGNV

«Sostenere questa proposta significa non solo valorizzare la storia sportiva di Varese, ma anche promuovere i valori positivi dello sport e rafforzare il senso di comunità», ha concluso Monti.