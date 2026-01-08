English Tales per i bambini alla biblioteca di Lonate Pozzolo

Varese News

Si rinnova anche per il 2026 l’iniziativa English Tales che la biblioteca di Lonate Pozzolo riserva ai bambini di età scolare, indicativamente dai 5 agli 11 anni.
Il primo incontro dell’anno è per sabato 10 gennaio dalle ore 10.30 alle 12 e sarà aperto come sempre da una lettura in inglese, seguita da un piccolo laboratorio creativo, anch’esso interamente in lingua inglese, guidati da Valentina.

La partecipazione è per tutti gratuita, ma i posti sono limitati.
È quindi consigliata la prenotazione contattando la biblioteca al numero 0331 303620 oppure scrivendo a biblioteca.comunale@comune.lonatepozzolo.va.it.

