English Tales per i bambini alla biblioteca di Lonate Pozzolo

Ripartono sabato 10 gennaio alle ore 10.30 le letture in inglese con laboratorio creativo in lingua per bambini tra i 5 e gli 11 anni. Attività gratuita

Si rinnova anche per il 2026 l’iniziativa English Tales che la biblioteca di Lonate Pozzolo riserva ai bambini di età scolare, indicativamente dai 5 agli 11 anni.

Il primo incontro dell’anno è per sabato 10 gennaio dalle ore 10.30 alle 12 e sarà aperto come sempre da una lettura in inglese, seguita da un piccolo laboratorio creativo, anch’esso interamente in lingua inglese, guidati da Valentina.

La partecipazione è per tutti gratuita, ma i posti sono limitati.

È quindi consigliata la prenotazione contattando la biblioteca al numero 0331 303620 oppure scrivendo a biblioteca.comunale@comune.lonatepozzolo.va.it.