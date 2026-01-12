Enrico Montesano festeggia i suoi 80 anni a Varese: sul palco con “Ottanta voglia di stare con voi”

Ottanta candeline e nessuna voglia di fermarsi. Enrico Montesano, uno dei volti più amati e iconici dello spettacolo italiano, ha scelto anche il pubblico bosino per festeggiare il suo importante traguardo anagrafico. Il prossimo 31 gennaio, il sipario del Teatro di Varese (Teatro Intred) si alzerà su “Ottanta voglia di stare con voi”, un viaggio tra memoria e attualità condotto dal fuoriclasse della comicità capitolina.

Un viaggio tra maschere e realtà

Lo spettacolo non è solo una celebrazione della carriera, ma un dialogo serrato tra il passato del dopoguerra e le contraddizioni della società contemporanea. Montesano, rimasto l’eclettico mattatore di sempre, riporterà in vita – attraverso il racconto e la sua inimitabile gestualità – quei personaggi che sono diventati parte dell’immaginario collettivo italiano.

Dal “filosofo” della strada Pomata di Febbre da cavallo al celebre Rugantino, passando per le maschere popolari nate dalla lunga collaborazione con Garinei al Teatro Sistina, come il Conte Tacchia o Torquato il Pensionato. Anti-eroi e caricature affettuose del nostro Paese che convergono in un unico protagonista: l’attore che ha fatto la storia del teatro musicale e del cinema.

Un patto d’affetto con il pubblico

Prodotto da Clodio Management e RPS srl, lo spettacolo promette di fondere risate, emozioni e riflessioni. Montesano, punto di riferimento per intere generazioni di attori, dimostra ancora una volta la sua capacità di leggere i cambiamenti sociali con sguardo acuto e ironia tagliente, rinnovando quel “patto d’affetto” che lo lega agli spettatori da oltre mezzo secolo.