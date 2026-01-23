Entra nel team di Veripack, scopri le posizioni aperte per la nuova sede

Veripack Srl è una realtà leader a livello globale nel settore delle soluzioni di packaging termoformato Made in Italy.

Per sostenere la forte e costante crescita che sta registrando, l’azienda è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. Nei prossimi mesi Veripack inaugurerà infatti la nuova sede di Gorla Maggiore, più ampia, moderna e strutturata, progettata per accogliere nuovi talenti, giovani e motivati, desiderosi di crescere professionalmente.

Nello specifico, l’azienda è alla ricerca delle seguenti figure:

2 Montatori Meccanici: attività di assemblaggio meccanico dei macchinari industriali secondo disegno tecnico, montaggio dei componenti e supporto alle fasi di collaudo.

1 Montatore Elettrico: cablaggio dei quadri elettrici e dei macchinari, installazione dei componenti elettrici, verifica del corretto funzionamento e supporto alle attività di collaudo.

1 Magazziniere: gestione del magazzino e dei materiali, carico e scarico merci, preparazione ordini, movimentazione della merce e supporto operativo alla produzione.

1 Addetto Back Office: supporto alle attività amministrative, commerciali e di marketing. Gestione della documentazione, inserimento dati, contatto con clienti e fornitori e coordinamento con i vari reparti aziendali.

1 Tecnico IT: gestione e manutenzione dell’infrastruttura informatica aziendale, supporto tecnico agli utenti interni, monitoraggio dei sistemi, hardware e software, e collaborazione su progetti di digitalizzazione.

Cosa offre l’azienda

Veripack offre un contesto dinamico, in forte espansione, con concrete possibilità di crescita professionale all’interno di un’azienda solida e orientata all’innovazione.

Sede di lavoro: Gorla Maggiore

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a marketing@veripack.it.

Contatti

Veripack Srl

Via della Pacciarna 2, Gorla Maggiore

+39 02 966 71 21

Sito | Facebook | Instagram | Youtube | LinkedIn