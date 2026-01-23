Varese News

Entra nel team di Veripack, scopri le posizioni aperte per la nuova sede

Veripack Srl cerca sei nuove figure da inserire in azienda in vista dell’apertura della nuova sede di Gorla Maggiore. Candidati

Veripack Srl è una realtà leader a livello globale nel settore delle soluzioni di packaging termoformato Made in Italy.

Per sostenere la forte e costante crescita che sta registrando, l’azienda è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. Nei prossimi mesi Veripack inaugurerà infatti la nuova sede di Gorla Maggiore, più ampia, moderna e strutturata, progettata per accogliere nuovi talenti, giovani e motivati, desiderosi di crescere professionalmente.

Nello specifico, l’azienda è alla ricerca delle seguenti figure:

2 Montatori Meccanici: attività di assemblaggio meccanico dei macchinari industriali secondo disegno tecnico, montaggio dei componenti e supporto alle fasi di collaudo.
1 Montatore Elettrico: cablaggio dei quadri elettrici e dei macchinari, installazione dei componenti elettrici, verifica del corretto funzionamento e supporto alle attività di collaudo.
1 Magazziniere: gestione del magazzino e dei materiali, carico e scarico merci, preparazione ordini, movimentazione della merce e supporto operativo alla produzione.
1 Addetto Back Office: supporto alle attività amministrative, commerciali e di marketing. Gestione della documentazione, inserimento dati, contatto con clienti e fornitori e coordinamento con i vari reparti aziendali.
1 Tecnico IT: gestione e manutenzione dell’infrastruttura informatica aziendale, supporto tecnico agli utenti interni, monitoraggio dei sistemi, hardware e software, e collaborazione su progetti di digitalizzazione.

Cosa offre l’azienda

Veripack offre un contesto dinamico, in forte espansione, con concrete possibilità di crescita professionale all’interno di un’azienda solida e orientata all’innovazione.

Sede di lavoro: Gorla Maggiore

Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a marketing@veripack.it.

Contatti

Veripack Srl
Via della Pacciarna 2, Gorla Maggiore
+39 02 966 71 21

Pubblicato il 23 Gennaio 2026
