Enzo Iacchetti presenta a Olgiate Olona il suo nuovo libro “25 minuti di felicità”

L’evento, a ingresso libero, è parte del calendario culturale promosso dall’amministrazione comunale e sarà moderato da Amanda Colombo

Sarà Enzo Iacchetti il protagonista del prossimo appuntamento con la cultura a Olgiate Olona. Domenica 1 febbraio alle ore 21, presso il Cinema-Teatro Area101 in via Bellotti 22, l’attore, autore e conduttore presenterà il suo nuovo libro “25 minuti di felicità (senza mai perdere la malinconia)”, in un incontro pubblico promosso dal Comune, dalla Biblioteca e da Incipit Eventi.

Un libro tra leggerezza e malinconia

Il volume è una raccolta di pensieri, racconti brevi e riflessioni che mescolano ironia e profondità, leggerezza e umanità. Con il suo stile inconfondibile, Iacchetti accompagna il lettore in piccoli “momenti di felicità”, senza nascondere la malinconia che fa parte della vita e che da sempre segna anche la sua cifra artistica.

Conosciuto e amato dal grande pubblico per la sua lunga carriera in tv — da Striscia la Notizia al Maurizio Costanzo Show, passando per il palco di Zelig — Iacchetti è anche musicista e autore teatrale, capace di coniugare comicità, intelligenza e sensibilità sociale.

Incontro con l’autore e firma copie

L’appuntamento sarà moderato da Amanda Colombo e si concluderà con un momento di firma copie. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. La prenotazione è consigliata via mail all’indirizzo biblioteca@comune.olgiateolona.va.it

o telefonando al 0331 641560.

Cultura e comunità al centro

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione culturale voluto dall’amministrazione comunale, che attraverso eventi come “Incontro con l’Autore” mira a valorizzare la lettura, la partecipazione e la coesione sociale, con un calendario ricco di appuntamenti per tutte le età.