Escursione tra le cave di molera per la “Passeggiata dei Presepi sul Lanza”

Domenica 11 gennaio torna la tradizionale “Passeggiata dei Presepi sul Lanza”. L’iniziativa, organizzata dall’Area Territoriale Insubria Olona, prevede due diversi scaglioni di partenza per agevolare il flusso dei partecipanti. Il ritrovo è fissato al parcheggio di via San Francesco a Malnate, con il primo gruppo che si metterà in cammino alle ore 14.30 e il secondo alle ore 15.00. La passeggiata si snoderà attraverso i sentieri che costeggiano il torrente, offrendo uno scenario suggestivo tra boschi e testimonianze storiche.

Il traguardo al Mulino del Trotto

La meta finale della camminata sarà il celebre Mulino del Trotto, punto di riferimento della valle e simbolo della vita contadina di un tempo. Una volta giunti a destinazione, i partecipanti potranno godersi un momento di ristoro e convivialità. Ad attenderli ci sarà infatti una merenda accompagnata dal classico vin brulè, ideale per riscaldarsi e scambiarsi gli auguri in un’atmosfera di festa.

Informazioni sulla viabilità

Gli organizzatori ricordano che per chi volesse raggiungere direttamente il Mulino del Trotto senza partecipare alla camminata di gruppo, è necessario prestare attenzione alle modifiche della viabilità. L’accesso dalla zona di Cagno risulta infatti ancora chiuso: l’unica via d’accesso percorribile per arrivare alla struttura è quella che proviene dal territorio di Cantello.

