Eseguita l’autopsia sui corpi dei coniugi di Castiglione Olona trovati morti

Non c’erano segni evidenti di violenza sui corpi dei due anziani trovati morti in casa, nei pressi di una scala, quattro giorni dopo l’ultimo dell’anno a Castiglione Olona. Ma su quei fatti, venuti alla luce dopo il ritrovamento dei cadaveri da parte del figlio che abita nelle vicinanze ed era andato a casa dei genitori per sincerarsi delle loro condizioni, non c’è ancora totale chiarezza su quanto accaduto.

Per questo la Procura di Varese ha disposto l’autopsia sui corpi dei due anziani, di 81 e 86 anni: l’esame è stato eseguito nella giornata di venerdì 9 gennaio, dopo il conferimento dell’incarico al medico legale. Solo con il deposito delle risultanze, per il quale i tempi tecnici prevedono circa due mesi necessari a completare tutti gli accertamenti, sarà possibile avere un quadro più definito di quanto avvenuto nella villetta del paese.

Rimane al momento l’ipotesi più accreditata, vale a dire quella del doppio malore: entrambi gli anziani erano infatti affetti da patologie croniche.