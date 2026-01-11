Varese News

Esplosivi al servizio dell’umanità: Danilo Coppe ospite del Lions Club Varese Europa

Giovedì 15 gennaio a Varese intermeeting dei Lions con il dott. Danilo Coppe, “Mr. Dinamite”, massimo esperto di esplosivistica civile. Al centro della serata il caso dell’abbattimento controllato del Ponte Morandi

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 19.45, il Lions Club Varese Europa promuove un intermeeting aperto con relatore presso il Grand Hotel Palace, sala Kursaal. All’incontro partecipano anche il Lions Club Europae Civitas e il Lions Club Varese Sette Laghi.

Ospite della serata sarà il Danilo Coppe, noto al grande pubblico come Mr. Dinamite, considerato il principale esperto italiano di esplosivistica civile e una delle voci più autorevoli a livello internazionale. Diplomato geominerario e laureato in Scienze Politiche con indirizzo in criminologia e sicurezza, Coppe è specializzato in blasting engineering ed è fondatore della SIAG, con oltre 700 interventi documentati.

Fondatore e presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivistiche, Coppe è consulente della Polizia Giudiziaria e della Commissione Europea in ambito di antiterrorismo ed esplosivistica. Ha inoltre svolto un’importante attività divulgativa come protagonista del programma televisivo Mister Dinamite – Professione esplosivista su Prime TV.

Il tema della serata, “Esplosivi al servizio dell’umanità”, sarà sviluppato attraverso il racconto in prima persona dell’abbattimento controllato del Ponte Morandi, un’operazione di straordinaria complessità tecnica e simbolica, seguita in mondovisione nel 2019 e rimasta impressa nella memoria collettiva del Paese.

L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento su come tecnologie ad alto rischio possano essere governate con competenza, responsabilità e rigore scientifico, trasformandosi in strumenti al servizio della sicurezza e della collettività.

