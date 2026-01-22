“Essere adolescenti oggi”: una serata di riflessione alla casa don Guanella di Ispra
La Pastorale Giovanile del Decanato di Sesto Calende promuove un incontro pubblico con tre psicologhe per analizzare sfide e risorse dei ragazzi contemporanei
Il mondo dell’adolescenza, con le sue complessità e le trasformazioni accelerate dalla tecnologia, diventa il fulcro di un momento di riflessione comune nel territorio del Verbano. La Pastorale Giovanile del Decanato di Sesto Calende ha organizzato per la serata di venerdì 23 gennaio un incontro pubblico dal titolo Essere adolescenti oggi: tra rischi e potenzialità. L’appuntamento è fissato per le 21 negli spazi della casa don Guanella di Barza, situata in piazza don Guanella 43 a Ispra.
L’iniziativa si rivolge direttamente agli adolescenti, ai loro genitori e agli educatori, proponendo un dialogo aperto sulle sfide quotidiane e sulle risorse che i ragazzi possono mettere in campo in un contesto sociale in continua evoluzione. Durante l’evento verranno esplorati i binari opposti che caratterizzano la crescita dei giovani, cercando di tracciare un confine netto tra le zone d’ombra dei rischi e le luci delle potenzialità. L’obiettivo è offrire strumenti di comprensione a chi vive o lavora quotidianamente a contatto con il mondo giovanile.
Il dibattito si avvarrà del contributo professionale di tre psicologhe che approfondiranno le diverse sfaccettature del tema: interverranno infatti la dottoressa Antonella Martino, la dottoressa Chiara Colombo e la dottoressa Ilaria Falvo. Il loro apporto tecnico permetterà di scendere nel dettaglio delle dinamiche psicologiche e comportamentali tipiche di questa fase della vita. L’evento, patrocinato dalla realtà decanale, prevede l’ingresso gratuito per tutti i partecipanti, facilitando così la massima condivisione e partecipazione da parte delle comunità locali.
