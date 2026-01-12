Eternit nelle campagne tra Solaro e Saronno, i rifiuti sparsi nella boscaglia vicino alla cascina Colombara
L’intervento di segnalazione è stato compiuto da un cittadino che da tempo monitora la zona e si è fatto carico anche di delimitare i punti più critici
Un nuovo episodio di abbandono abusivo di rifiuti in eternit è stato segnalato nella zona di confine tra Saronno e Solaro, nella stessa area già teatro di precedenti scarichi illegali. Tra il tardo pomeriggio di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, cumuli di amianto sono stati lasciati nella boscaglia nei pressi di via Banfi, in direzione della cascina Colombara.
“Area verde delle tre cascine” sempre più compromessa
L’intervento di segnalazione è stato compiuto da un cittadino che da tempo monitora la zona e si è fatto carico anche di delimitare i punti più critici con strisce bianco/rosse. Secondo quanto riferito, l’abbandono è stato massiccio e i rifiuti sono stati disseminati in più punti, aggravando ulteriormente la situazione. Nella coddetta “area verde delle tre cascine”, che comprende anche l’area attorno a cascina Emanuela, da tempo si verificano episodi di scarico abusivo.
Una zona accessibile e priva di controlli
Alla base della facilità con cui avvengono questi scarichi abusivi, ci sarebbe l’assenza di sistemi di videosorveglianza, barriere o recinzioni.
«Come già ribadito più volte, questa area è oggetto di frequenti abbandoni abusivi – scrive il cittadino nella segnalazione – in quanto è agevolmente raggiungibile anche con mezzi professionali, passando per strade prive di ogni videocontrollo e/o barriere».
La richiesta di una bonifica e di interventi strutturali
Alla segnalazione sono state allegate fotografie, mappe e riferimenti alle precedenti PEC inviate alle autorità competenti, per testimoniare la persistenza del problema.
L’appello, rivolto alle amministrazioni e agli enti preposti, è duplice: intervenire con urgenza per la bonifica dell’area e mettere in atto misure preventive e repressive per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti.
«Con la speranza che, oltre a disporre la bonifica dell’area, si vorranno mettere in atto tutte le azioni opportune per prevenire e reprimere il fenomeno dello scarico abusivo», si legge in conclusione del messaggio.
