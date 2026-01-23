Ex Stazione delle Bettole, il Comune non la compra. Gregori: “Rinuncia grave, è miopia politica”

La storica stazione della ferrovia Bettole di Varese-Luino resterà, per ora, nelle mani del Demanio. La giunta comunale di Varese ha infatti deliberato ufficialmente di non esercitare il diritto di opzione per l’acquisto del compendio immobiliare situato all’angolo tra viale Aguggiari e via Cimabue (nella foto una cartolina storica di Varese).

La scelta della Giunta: “Costi troppo alti per il restauro”

La decisione è arrivata dopo una relazione tecnica dell’Area Patrimonio. Il prezzo fissato dall’Agenzia del Demanio era di 217.430,34 euro per un’area di circa 2.000 mq che comprende due fabbricati vetusti e una tettoia.

Nonostante l’immobile sia riconosciuto di interesse storico-artistico, l’assessore alle Risorse Cristina Buzzetti ha spiegato che il bene non rappresenta un’opportunità per l’ente per una (lunga) serie di motivi: lo stato manutentivo dello stabile, in condizioni definite “scadenti” con gravi infiltrazioni e obsolescenza funzionale; le finalità future dell’immobile, non ritenuto idoneo a ospitare attività istituzionali; i fondi per il restauro che sarebbero ingenti e sottrarrebbero risorse a obiettivi considerati prioritari per il territorio.

La polemica: “Si spendono milioni altrove, qui si abbandona la storia”

La decisione ha scatenato l’immediata reazione di Mauro Gregori, già promotore nel 2022 di una raccolta firme per candidare la stazione a “Luogo del Cuore FAI”. Per Gregori si tratta di un atto politico che certifica la “mancanza di strategia nella tutela dell’identità varesina”.

«Si rinuncia a un pezzo di storia per 215 mila euro quando si investono cifre enormi in altre opere — attacca Gregori —. Parliamo di 40 milioni per la Caserma Garibaldi, 18 milioni per il Piano Stazioni e 6 milioni per il parcheggio di via Sempione. È una sproporzione ingiustificabile».

L’appello al FAI

Secondo Gregori, l’alternativa al degrado esisteva ed esiste ancora: il comodato d’uso gratuito dal Demanio al FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano). «Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di abbandonare questo bene, rivolgo un appello pubblico al FAI affinché si faccia avanti per la gestione. La Stazione delle Bettole non è un edificio qualunque: è memoria e identità collettiva. Quando si rinuncia alla propria storia per una cifra simile, il problema non è il costo, ma la visione».