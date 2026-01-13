Extracomunitario aggressivo a Cascina Colombara, la sindaca di Saronno “Situazione nota e monitorata”

Da settimane tra i residenti della zona di Cascina Colombara, frazione a sud di Saronno, cresce la preoccupazione per la presenza di un cittadino extracomunitario che vive in strada e che più volte, secondo diverse testimonianze, ha manifestato comportamenti aggressivi e intolleranti nei confronti dei cittadini.

Sulla questione interviene oggi la sindaca di Saronno Ilaria Pagani che spiega come la situazione sia complessa ma tenuta sotto costante monitoraggio dal Comune e dalle forze di polizia.

«In merito alla persona di origine extracomunitaria che staziona nel parcheggio sito in località Cascina Colombara, si informa che la situazione è nota ed è costantemente monitorata dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale – dice Ilaria Pagani – L’uomo è stato più volte oggetto di denuncia per gli atti compiuti nei giorni scorsi e la Polizia Locale ha effettuato diversi sopralluoghi nell’area. Attualmente la persona ha lo status di richiedente asilo e, pertanto, non può essere considerata irregolare né espellibile dal territorio nazionale».

Nel corso delle ultime settimane il Comune ha più volte tentato di indirizzarlo verso enti e servizi in grado di fornire un aiuto concreto e percorsi di supporto, ma inutilmente: «Tali proposte sono state sistematicamente rifiutate dall’interessato. In attesa della definizione delle denunce presentate nei suoi confronti, e alla luce delle violazioni penali già accertate, la Polizia locale ha provveduto anche all’emissione di sanzioni amministrative per gli illeciti riscontrabili nei comportamenti dell’uomo».

«Comprendo pienamente le preoccupazioni espresse dai residenti e da chi frequenta l’area – dice la sindaca –. La sicurezza e la tranquillità dei cittadini rappresentano una priorità per questa Amministrazione, che sta operando in costante raccordo con le Forze dell’Ordine. Allo stesso tempo, come istituzioni, abbiamo il dovere di agire nel rispetto delle normative vigenti, che pongono limiti chiari alle possibilità di intervento immediato. Consapevoli che il problema, anche a causa della ritrosia dell’interessato, non possa essere risolto in tempi brevissimi, l’Amministrazione comunale assicura che le istituzioni competenti stanno concretamente lavorando per individuare una soluzione che garantisca legalità, sicurezza e tutela della comunità».

«Ai cittadini – conclude Ilaria Pagani – assicuro attenzione costante, monitoraggio continuo della situazione e massimo impegno affinché si possa arrivare, nel più breve tempo possibile, a una risposta adeguata e condivisa».