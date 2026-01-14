Fabio Bonadei: dagli inizi a Varese alla storica promozione in Serie B del Savoia passando da Sarri e Cosmi
La puntata numero sette del podcast di Radio Materia sul calcio vede protagonista il calciatore varesino che, partito dalle giovanili biancorosse, ha avuto una lunga carriera, con tante vittorie e grandi allenatori
Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.
Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.
Quello di Bonadei per il pallone è un amore nato da piccolo, da quando racconta di essere andato da solo ad iscriversi alla scuola calcio, a soli 7 anni. Poi gli esordi a Varese, la decisione di cercare avventure lontano dal Sacro Monte che lo ha portato in grandi piazze come Alessandria, Catania, Pisa – dove è stato anche capitano – compreso il miracolo Savoia, conquistando la storica promozione in Serie B dopo oltre 50 anni.
Oltre 500 presenze tra i professionisti, dalla “follia” metodica di Maurizio Sarri alla Sangiovannese al carisma di Serse Cosmi ad Arezzo. Una carriera chiusa a Gavirate, dove si è messo alla prova anche da allenatore, oggi Bonadei ha dato un “taglio netto” con il mondo del calcio per dedicarsi all’attività di famiglia, gestendo lo storico negozio di parrucchiere ereditato dal padre in viale Aguggiari.
Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.
