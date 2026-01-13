Falò di Sant’Antonio “biancorosso”: i giocatori della Openjobmetis accenderanno il rogo

Dopo le richieste legate alla sfera affettiva, siamo certi – anche se non esistono statistiche a riguardo – che uno dei temi più ricorrenti tra quelli scritti sui tradizionali bigliettini consegnati al Falò di Sant’Antonio sia la Pallacanestro Varese. E questa volta gli organizzatori del grande evento popolare cittadino hanno pensato proprio alla società biancorossa per l‘accensione del rogo dell’edizione 2026.

Ad annunciarlo è stato Gianandrea Redaelli, portavoce dei “Monelli della Motta”, durante la trasmissione di VareseNews “La Materia del giorno”, intervistato da Tommaso Guidotti. «Lo scorso anno arrivarono al Falò diversi giocatori della squadra: gli stranieri non conoscevano niente della festa e allora la società fece il video della consegna dei biglietti. E così abbiamo pensato a coinvolgere maggiormente la Pallacanestro nel programma».

Venerdì 16 quindi, tre giocatori della Openjobmetis saranno incaricati dell’accensione della grande catasta di legno posizionata in Piazza della Motta: si tratta dei due cestisti nati e cresciuti a Varese, Matteo Librizzi ed Elisee Assui, e del finlandese Olivier Nkamhoua a rappresentare gli stranieri. Con loro ci sarà una delegazione con gli allenatori Ioannis Kastritis e Matteo Jemoli, il gm Max Horowitz e il team manager Max Ferraiuolo. Un ulteriore segno di saldatura tra la città e l’esperienza sportiva più amata e conosciuta di Varese.

DAL PARQUET – Ascolta il podcast di VareseNews dedicato alla partita tra Treviso e Openjobmetis

MOORE: NESSUNA LESIONE – Sul lato sportivo c’era attesa per gli esami a cui si è sottoposto Taze Moore, rimasto seduto nel corso del match di Treviso a causa di un fastidio muscolare a un polpaccio. Rientrato a Varese, il giocatore americano ha svolto alcuni approfondimenti specialistici che non hanno evidenziato problemi: per lui prevista una ripresa con qualche precauzione, ma non sembra a rischio la sua partecipazione alla partita di domenica 18 in casa con Venezia.

UN ABBONAMENTO PER IL RITORNO – La società del presidente Toto Bulgheroni ha riaperto la campagna abbonamenti mettendo a disposizione una tessera valida per le partite del girone di ritorno. Chi fosse interessato lo può acquistare online da oggi (martedì 13) a domenica 18 (QUI il link per accedere alla biglietteria virtuale). L’abbonamento comprende le partite con Venezia (18/1), Reggio Emilia (1/2), Brescia (15/2), Treviso (15/3), Tortona (29/3), Sassari (12/4) e Cremona (26/4). Di seguito la tabella con i prezzi.

LUCI A MASNAGO – Giovedì 15 gennaio torna alle 14 “Luci a Masnago”, la trasmissione di approfondimento in onda su Radio Materia in diretta e, successivamente, disponibile in formato podcast. Ai microfoni Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti. QUI le puntate precedenti.