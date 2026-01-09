Fatica, costanza, passione e grandi opportunità: il liceo Arturo Tosi di Busto Arsizio è una garanzia per il futuro

È una scuola che chiede molto, ma che restituisce altrettanto. Dal racconto diretto degli studenti del liceo scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio emerge l’immagine di un istituto esigente, stimolante e capace di accompagnare i ragazzi verso il futuro con strumenti solidi e numerose occasioni di crescita.

A parlarne nella diretta radiofonica “Che Scuola Fai?” su www.radiomateria.it sono i rappresentanti degli studenti Alessandro Mammone, Giulio Gallazzi, Francesca Scafuri, Giulia Sironi e i presidenti del liceo Chiara Gorla e Filippo De Marie, studenti di quarta e quinta dei due indirizzi attivi al Tosi: tradizionale e scienze applicate.

Due percorsi, un’unica impostazione rigorosa

Il liceo Tosi offre due indirizzi distinti, ma accomunati da una forte impostazione scientifica. C’è chi sceglie il percorso tradizionale, con il latino, e chi quello di scienze applicate, più orientato alle materie tecnico-scientifiche. In entrambi i casi, la parola chiave è una sola: impegno.

La fama di scuola “difficile” viene confermata dai ragazzi, ma con una precisazione importante: con metodo, organizzazione e costanza, il percorso è affrontabile. E soprattutto gratificante.

Quante ore di studio? Dipende, ma la costanza è fondamentale

Le ore di studio pomeridiano oscillano mediamente tra le due e le tre al giorno, con periodi più intensi in prossimità di verifiche e interrogazioni. Molti studenti praticano sport a livello agonistico – basket, pallavolo e altre discipline – e sono quindi costretti a incastrare studio e allenamenti.

Proprio per questo viene molto apprezzato il progetto “Studente atleta”, che consente di concordare interrogazioni e verifiche tenendo conto degli impegni sportivi. Un aiuto concreto per mantenere un equilibrio tra scuola e vita personale.

La scuola come spazio da vivere

Non solo lezioni e compiti. Il Tosi è anche uno spazio da abitare. Tra i luoghi più amati dagli studenti ci sono le palestre, ampie e molto utilizzate, i laboratori scientifici – in particolare quello di fisica, recentemente rinnovato – e la Living Library, uno ambiente accogliente dove studiare o trascorrere il tempo libero.

A questi si aggiungono le aule rinnovate e gli spazi comuni, che, negli anni, hanno contribuito a rendere la scuola più vivibile e partecipata.

Un osservatorio per guardare lontano

Tra i progetti più ambiziosi più recenti c’è quello dell’osservatorio astronomico, ancora in fase di realizzazione. L’idea è installare una postazione per lo studio dell’astronomia, sul tetto dell’edificio o in un’area esterna adiacente ai laboratori scientifici. Un progetto che richiede fondi e sostegno, ma che racconta bene la direzione intrapresa dalla scuola: investire nella curiosità scientifica e nell’innovazione.

Sul fronte tecnologico, il Tosi è già avanti: visori per la realtà virtuale vengono utilizzati in progetti legati all’ambiente e alle scienze, offrendo agli studenti un approccio concreto e contemporaneo allo studio.

Esperienze che fanno la differenza

Il percorso al Tosi è arricchito da numerose attività extracurricolari. Dalle Arturiadi, le celebri competizioni sportive interne che coinvolgono l’intero istituto, alle simulazioni del Parlamento europeo svolte in contesti prestigiosi come Milano, Parigi e New York.

Non mancano progetti di alto livello, come la collaborazione con il Joint Research Centre di Ispra su temi legati all’intelligenza artificiale, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con ricercatori e ambienti di lavoro avanzati.

Erasmus e apertura internazionale

Per alcuni studenti il percorso prosegue anche oltre i confini nazionali. C’è chi è pronto a partire per esperienze Erasmus in Francia e chi affronterà un periodo di studio in Canada. Occasioni considerate preziose non solo per migliorare le competenze linguistiche, ma anche per crescere sul piano personale e culturale.

Un trampolino di lancio, non una scorciatoia

Alla domanda finale la risposta è unanime: rifarebbero la scelta del Tosi senza esitazioni. È un liceo che richiede sacrificio, costanza e determinazione, ma che offre una preparazione solida e trasversale. Un percorso che apre molte porte e prepara ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide future, universitarie e non solo.

