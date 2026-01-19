Festa di Sant’Antonio a Bedero Valcuvia: la tradizione rivive grazie ai giovani
Grande partecipazione nel fine settimana per le celebrazioni dedicate a Sant’Antonio Abate con il suggestivo rito dell’alabarda e la salita del lanternino sul campanile della chiesa
A Bedero Valcuvia il freddo di gennaio non ferma la voglia di stare insieme. Anche quest’anno la comunità si è ritrovata per celebrare Sant’Antonio Abate, una festa che, pur non essendo dedicata al patrono titolare della parrocchia (San Ilario), rappresenta il vero cuore pulsante della tradizione locale. Un weekend intenso tra riti antichi, gastronomia e una partecipazione giovanile che ha dato nuova linfa all’appuntamento.
Il ruolo dei giovani capifesta
Protagonisti assoluti della macchina organizzativa sono stati i tre giovani capifesta: Daniele Capoferri, Alessandro Paladini Molgora e Marco Zilli. Seguendo un’usanza tutta al maschile che si tramanda di generazione in generazione, i tre ragazzi hanno bussato alle porte di tutto il paese nei giorni precedenti per raccogliere offerte e partecipazione. Un impegno premiato dalla grande affluenza in piazza, segno di un legame fortissimo tra i residenti e questa ricorrenza.
Il Rito del Lanternino e lo spettacolo in piazza
Il momento clou del sabato sera è stato il suggestivo Rito del Lanternino. I capifesta hanno fatto il loro ingresso solenne portando l’antica alabarda ornata con i nastri colorati che riportano i nomi di chi li ha preceduti negli anni. « Impugnarla durante il rito significa assumersi, anche solo per una notte, la responsabilità di custodire la storia e l’orgoglio di un intero paese » – ha sottolineato l’organizzazione -. Tra il profumo dei piatti preparati dai cuochi dell’oratorio e il calore del grande braciere, il lanternino è salito fino alla cima del campanile, dando il via a uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo della Valcuvia.
Una comunità viva tra musica e fede
A colpire quest’anno è stata la massiccia presenza di bambini e ragazzi, complice anche la scelta di puntare sulla musica dal vivo con la band “Lavori in corso”. Un’apertura verso le nuove generazioni voluta anche dal parroco, don Valerio. La domenica è stata poi dedicata ai momenti più spirituali e legati alle radici rurali, a partire dalla benedizione degli animali sul sagrato, che oggi vede protagonisti soprattutto cani e gatti, fino alla solenne processione pomeridiana accompagnata dalle note della banda della Rasa.
Tradizione che guarda al futuro
La festa si è conclusa come da tradizione con l’incanto dei canestri e la lotteria, ma a restare è soprattutto il senso di una comunità unita. Anche la musica sacra ha parlato giovane, grazie ai piccoli Sebastiano e Tommaso che si sono alternati all’organo durante le funzioni. Bedero ha dimostrato che le tradizioni, se affidate all’entusiasmo delle nuove leve, non sono solo ricordi del passato ma scintille capaci di scaldare il presente.
