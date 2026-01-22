Fiamme a Varese in via Maspero, diversi mezzi dei vigili del fuoco sul posto
L'incendio riguarderebbe la copertura di un edificio. Chiamate di soccorso a partire dalle 20 di giovedì
Incendio a Varese in via Maspero, zona Giubiano nella serata di giovedì. Dalle prime informazioni le fiamme hanno riguardato la parte superiore di un edificio, la copertura di un immobile.
Sul posto, a partire dalle 20 circa quando al 112 sono giunte le prime chiamate di emergenza, sono al lavoro diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti anche con autoscale.
Sul luogo dell’intervento stanno operando anche pattuglie della polizia di Stato. Non si segnalano feriti.
(nella foto, mezzi dei vigili del fuoco all’ancolo con via Leonardo da Vinci, la strada che porta all’ospedale Filippo del Ponte)
