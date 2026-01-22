Varese News

Varese Laghi

Fiamme a Varese in via Maspero, diversi mezzi dei vigili del fuoco sul posto

L'incendio riguarderebbe la copertura di un edificio. Chiamate di soccorso a partire dalle 20 di giovedì

Incendio a Varese in via Maspero, zona Giubiano nella serata di giovedì. Dalle prime informazioni le fiamme hanno riguardato la parte superiore di un edificio, la copertura di un immobile.

Sul posto, a partire dalle 20 circa quando al 112 sono giunte le prime chiamate di emergenza, sono al lavoro diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti anche con autoscale.

Sul luogo dell’intervento stanno operando anche pattuglie della polizia di Stato. Non si segnalano feriti.

(nella foto, mezzi dei vigili del fuoco all’ancolo con via Leonardo da Vinci, la strada che porta all’ospedale Filippo del Ponte)

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.