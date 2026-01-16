Filma una ragazza di nascosto durante un incontro e mette il video sui social: denunciato da carabinieri di Domodossola

Un incontro nato su una piattaforma di dating online si è trasformato in un caso di cronaca. I carabinieri della Stazione di Domodossola hanno infatti denunciato un uomo residente nel Verbano con l’accusa di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, in violazione del Codice della Privacy.

I fatti risalgono alla fine dello scorso anno, quando due giovani, dopo essersi conosciuti in rete, avevano deciso di incontrarsi di persona. Durante l’appuntamento, però, il giovane avrebbe registrato l’incontro all’insaputa della donna, utilizzando un paio di occhiali dotati di microcamera. Il filmato, pur non contenendo immagini a sfondo sessuale, è stato successivamente pubblicato su un social network senza il consenso della persona ripresa.

La giovane, venuta a conoscenza della diffusione online della registrazione, si è rivolta ai carabinieri presentando formale denuncia. A seguito degli accertamenti svolti dai militari, è stato possibile risalire all’autore delle riprese, che è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria competente.

Come spiegano gli investigatori, anche in assenza di contenuti intimi, la realizzazione e la diffusione di riprese effettuate di nascosto e senza il consenso dell’interessato costituiscono un trattamento illecito di dati personali, sanzionato dal Codice della Privacy. Qualora il video avesse contenuto immagini a sfondo sessuale, la condotta avrebbe potuto configurare il più grave reato di “revenge porn”, inserito tra quelli previsti dal cosiddetto Codice Rosso, a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.