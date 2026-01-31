Fine di una storia a Gurone: abbassa la saracinesca la macelleria Cassina

Oggi è l’ultimo giorno di apertura per la macelleria Cassina di Gurone, storica attività della frazione di Malnate che per oltre settant’anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale. Con la chiusura del negozio, gestito da Mario Cassina e da Morena, Gurone perde non solo un esercizio commerciale, ma anche l’ultimo negozio alimentare di prossimità del paese.

Una storia che parte dagli anni Cinquanta

La macelleria Cassina nasce negli anni Cinquanta grazie a Celso Cassina, padre di Mario, che avvia l’attività nel cuore della frazione. Dal 1985 in poi la gestione passa al figlio Mario Cassina, affiancato da Morena, portando avanti una tradizione familiare fatta di lavoro quotidiano, rapporti diretti con i clienti e attenzione al territorio.

La chiusura e il mancato passaggio di testimone

La decisione di chiudere arriva a un anno dalla pensione di Mario Cassina e non è legata a una scelta improvvisa. «L’attività chiuderà e non sarà ceduta perché non abbiamo trovato nessuno che si prendesse l’incombenza di proseguire. È davvero un peccato ed è un problema anche per questa comunità, soprattutto per gli anziani che trovavano in questa attività un servizio importante di prossimità» – racconta Mario Cassina nell’ultimo giorno di apertura.

Il ringraziamento ai clienti

Nel saluto finale non manca il pensiero per chi, negli anni, ha continuato a varcare la soglia della macelleria. «Io non posso che ringraziare con il cuore tutti i miei clienti» aggiunge Cassina, chiudendo simbolicamente una storia che ha accompagnato generazioni di abitanti di Gurone. Per chi fosse interessato all’attività, è possibile contattare direttamente Mario Cassina.