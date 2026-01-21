Varese News

Finisce in una zona impervia e lo salvano i Vigili del Fuoco, lieto fine per un cane di Cunardo

L'intervento nel pomeriggio in via Rossini: per recuperare l'animale è stato necessario l'intervento degli specialisti del nucleo SAF

Un piccolo fuori programma nel cuore del bosco e poi il sollievo di tornare a casa. È finita bene la disavventura di un cane che, nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio intorno alle 17:30, è rimasto bloccato in una zona particolarmente impervia nei pressi di via Rossini, a Cunardo.

Per aiutarlo a risalire, è stato necessario il prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorritori del distaccamento di Luino insieme agli specialisti del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale). Con la pazienza e la cura che questi interventi richiedono, gli operatori hanno individuato l’animale e lo hanno raggiunto calandosi con tecniche alpinistiche.

Passo dopo passo, grazie all’uso delle funi, il cane è stato accompagnato verso una zona sicura e facilmente accessibile. La parte più bella della giornata è stata il momento della riconsegna: l’animale, in buone condizioni, ha potuto finalmente riabbracciare i suoi proprietari.

di
Pubblicato il 21 Gennaio 2026
