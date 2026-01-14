Finto tecnico dell’acqua a Casciago: tenta la truffa con la scusa della legionella
L'episodio è avvenuto in mattinata. Un sedicente addetto ha cercato di entrare in una proprietà privata, ma è stato messo in fuga dall'intervento di una vicina. L'appello: «Non aprite agli sconosciuti»
Torna l’allarme truffe nel Varesotto. Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio è stato denunciato un tentativo di raggirare una persona residente a Casciago attraverso un metodo purtroppo sempre più diffuso: quello del falso tecnico dei servizi pubblici.
La dinamica del tentativo di truffa
Secondo quanto ricostruito, un individuo si è introdotto all’interno di una proprietà privata presentandosi come un addetto dell’acquedotto. Per convincere il residente a farlo entrare, l’uomo ha utilizzato una scusa allarmistica: la necessità di effettuare un prelievo urgente di un campione d’acqua a causa di un presunto sospetto di legionella nelle condutture.
Il tentativo di truffa, fortunatamente, non è andato a segno. A scongiurare il peggio è stato l’intervento tempestivo di una vicina di casa, che insospettita dalla situazione ha interrotto l’azione del malintenzionato.
L’appello delle autorità
Dalle verifiche effettuate, è emerso che nessun intervento di controllo dell’acqua è in corso, né sono previste altre attività che richiedano l’ingresso di tecnici nelle proprietà private. Le raccomandazioni per i cittadini sono chiare: non aprire le porte di casa a sedicenti tecnici o addetti; contattare immediatamente la Polizia Locale o i carabinieri in caso di visite sospette; vigilare sul vicinato, prestando particolare attenzione alla presenza di anziani o persone fragili e sole.
Le forze dell’ordine ricordano che gli enti gestori dei servizi (acqua, luce, gas) non inviano mai personale per controlli improvvisati all’interno delle abitazioni senza preavviso ufficiale.
