Fissati i funerali di Giorgio De Wolf: l’ultimo saluto all’architetto della politica a Casciago
È stata fissata la data per l’ultimo saluto a Giorgio De Wolf, figura storica del panorama politico e professionale varesino, scomparso lasciando un vuoto profondo nella comunità e nelle istituzioni che ha servito per decenni.
Le esequie a Casciago
I funerali si terranno giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Chiesa Parrocchiale di Casciago. Sarà l’occasione per la città, i colleghi e i rappresentanti delle istituzioni di stringersi attorno alla famiglia.
Un protagonista del territorio
Giorgio de Wolf non è stato solo un architetto stimato, ma un pilastro del centrodestra locale. La sua carriera, legata indissolubilmente a Forza Italia, lo ha visto protagonista di stagioni politiche fondamentali per il territorio: Segretario Provinciale di Forza Italia, Vicepresidente della Provincia di Varese, Vicesindaco e Assessore del Comune di Varese sotto la guida di Attilio Fontana, Assessore Provinciale durante la presidenza di Marco Reguzzoni.
Lutto a Varese: è scomparso Giorgio de Wolf, architetto e storico esponente politico
