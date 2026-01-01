Fontana: «Dalla Lombardia totale disponibilità a sostenere l’emergenza a Crans-Montana»

La Regione Lombardia ha attivato fin dalle prime ore del mattino il piano di maxi emergenze in seguito alla grave tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno in un locale di Crans-Montana. A darne notizia è il presidente della Regione Attilio Fontana, che ha espresso la vicinanza dell’istituzione lombarda alle famiglie delle vittime e ai giovani coinvolti.

«Dalle prime ore del mattino è stato attivato il piano di maxi emergenze lombardo, in seguito alla grave esplosione avvenuta durante la festa di Capodanno in un locale a Crans-Montana. Poco fa tre italiani, una ragazza di 29 anni e due di 16, sono arrivati al Centro grandi ustioni dell’Ospedale Niguarda di Milano con trasferimento in elisoccorso dalla Svizzera.

Seguiamo la situazione a stretto contatto con le autorità svizzere e abbiamo dato la massima disponibilità per garantire tutto il supporto necessario. Rinnoviamo l’invito alle famiglie che ancora non hanno notizie dei propri cari di mettersi in contatto con la Farnesina. Un ringraziamento va alle donne e agli uomini impegnati nei soccorsi e in ospedale.

La nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti i giovani coinvolti in questa tragedia».

I tre giovani italiani feriti sono stati trasferiti in elisoccorso dalla Svizzera al Centro grandi ustioni dell’Ospedale Niguarda di Milano, struttura di riferimento nazionale per i casi più complessi. La Lombardia resta in costante contatto con le autorità elvetiche e con la Farnesina, garantendo piena collaborazione e supporto sanitario.

Il messaggio del governatore sottolinea non solo l’impegno operativo del sistema di emergenza lombardo, ma anche la vicinanza umana e istituzionale alle famiglie colpite da una tragedia che ha profondamente scosso l’opinione pubblica italiana ed europea.