“Francese per principianti”: il nuovo corso A0 promosso da Varese Corsi a Materia
Dodici lezioni da giovedì 12 marzo, dalle 19:00 alle 20:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Un’occasione per chi desidera mettersi in gioco e iniziare a conoscere la lingua francese in un contesto stimolante e accogliente, pensato per favorire l’apprendimento e la partecipazione attiva.
A partire da giovedì 12 marzo, dalle 19:00 alle 20:00, prenderà il via il corso “Francese per principianti assoluti A0“, pensato in collaborazione con Varese Corsi.
Il corso è pensato per chi non ha mai studiato francese o possiede conoscenze minime della lingua. Le dodici lezioni partono dalle basi per arrivare alle prime frasi utili nella comunicazione quotidiana, come presentarsi, fare domande e comprendere semplici dialoghi.
Le iscrizioni sono aperte.
Clicca qui per iscriverti
Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.
