Varese News

Tempo libero

“Francese per principianti”: il nuovo corso A0 promosso da Varese Corsi a Materia

Dodici lezioni da giovedì 12 marzo, dalle 19:00 alle 20:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2026

Un’occasione per chi desidera mettersi in gioco e iniziare a conoscere la lingua francese in un contesto stimolante e accogliente, pensato per favorire l’apprendimento e la partecipazione attiva.

A partire da giovedì 12 marzo, dalle 19:00 alle 20:00, prenderà il via il corso “Francese per principianti assoluti A0“, pensato in collaborazione con Varese Corsi.

Il corso è pensato per chi non ha mai studiato francese o possiede conoscenze minime della lingua. Le dodici lezioni partono dalle basi per arrivare alle prime frasi utili nella comunicazione quotidiana, come presentarsi, fare domande e comprendere semplici dialoghi.

Le iscrizioni sono aperte.

Clicca qui per iscriverti

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.