Frogs Legnano e Flag Football Arona unite verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 con Frogs 65ers.

FROGS Legnano, una delle prime società di football americano nate in Italia, e Arona 65ers, storica realtà di riferimento del Flag Football nazionale e internazionale, annunciano ufficialmente l’unione dei due team con l’ingresso dei 65ers all’interno della società AFT FROGS Legnano ASD, prendendo il nome di FROGS 65ers. Fondata nel 1977, FROGS Legnano è stata una delle prime società di Football americano nate in Italia e una delle più titolate: protagonista della massima divisione Tackle IFL ha conquistato negli anni 6 titoli italiani e 1 titolo di Campione d’Europa. Arona 65ers, nata nel 2010, rappresenta una eccellenza assoluta del Flag Football italiano, con 6 titoli di Campione d’Italia, 2 Coppe Italia, numerosi successi in tornei internazionali e unica squadra italiana ammessa per otto anni al prestigioso Champions Bowl, la coppa campioni del Flag Football.

«L’unione fra le due società è il naturale coronamento di un percorso di collaborazione proficua e di crescita condivisa – commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano – . Per i FROGS Legnano rappresenta un importante passaggio strategico: storicamente radicata nel Tackle senior, la società ha investito negli ultimi anni nello sviluppo del Flag Football e dei settori giovanili. Grazie a questa integrazione, i FROGS saranno presenti ai massimi livelli senior sia nel Tackle che nel Flag, offrendo al tempo stesso ai giovani atleti un percorso di sviluppo completo, che accompagna la crescita sportiva dalle categorie giovanili fino ai team senior e alle categorie di vertice. Per i 65ers, l’ingresso in una struttura societaria più ampia e organizzata permetterà di contare su un supporto ancora più solido per le proprie attività, permettendo di puntare ad obiettivi sempre più alti. L’esperienza maturata in oltre dieci anni di Flag Football ad altissimo livello contribuirà in modo decisivo allo sviluppo e al consolidamento del Flag Football all’interno dei FROGS, in particolare in un momento di forte accelerazione e i interesse per questa disciplina, che vedrà il suo debutto olimpico nelle Olimpiadi di Los Angeles 2028». Questo modello consentirà dunque alla società nel suo complesso di formare internamente i futuri protagonisti delle squadre di punta di entrambe le specialità, rafforzando la sostenibilità sportiva e il potenziale di crescita nel lungo periodo. «Questa unione rappresenta un passaggio importante per i FROGS – afferma Guarneri – è il risultato di un percorso di collaborazione costruito nel tempo, che ci permette oggi di presidiare ai massimi livelli sia il Tackle sia il Flag Football, e di ampliare e rafforzare la nostra visione di sviluppo del Football americano sul territorio, offrendo ai nostri atleti, soprattutto ai più giovani, un progetto sportivo completo, solido e orientato al futuro».

Riccardo Robecchi, fondatore dei 65ers, aggiunge: «Entrare a far parte dei FROGS Legnano significa dare continuità e nuove prospettive al lavoro svolto in questi anni dai 65ers. Porteremo in dote la nostra esperienza nel Flag Football, con l’obiettivo di crescere insieme e cogliere al meglio le grandi opportunità che l’ingresso della disciplina nel programma olimpico sta aprendo. Abbiamo perfezionato un accordo che cercavamo di trovare da anni, una perfetta sintonia di intenti con la Dirigenza ed il Direttivo FROGS, ed una totale collaborazione con i coaching staff delle giovanili, di cui faccio parte, in entrambe le discipline. Pur mantenendo una gestione autonoma delle rispettive categorie e dei team, FROGS Legnano e 65ers lavoreranno in modo sempre più sinergico per favorire la crescita del football americano nel suo complesso, potenziare il Flag e cogliere le opportunità uniche offerte dal percorso verso l’appuntamento olimpico. Un’unione d’eccellenza che guarda al futuro, nel segno dello sviluppo, della formazione e dell’ambizione sportiva».