Fuga di gas davanti al pronto soccorso della Mater Domini a Castellanza: via Bettinelli chiusa

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano con il personale di Italgas. Alle 22 di sera via Bettinelli era ancora chiusa al traffico

Vigili del Fuoco di Legnano in via Bettinelli a Castellanza per una fuga di gas registrata oggi, domenica 4 gennaio, di fronte al pronto soccorso dell’ospedale Mater Domini. Proprio qui intorno alle 18 è stata segnalata una fuga di gas sulla sede stradale. A scopo precauzionale, l’ingresso del pronto soccorso che da sulla strada interessata è stato temporaneamente chiuso così come la via che è stata momentaneamente delimitata al traffico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Presente anche il personale di Italgas, la Protezione civile e la Polizia locale, impegnata nella gestione della viabilità e nel presidio della zona. Alle 23 di sera erano ancora in corso scavi mirati per individuare con precisione il punto della perdita e consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pubblicato il 04 Gennaio 2026
