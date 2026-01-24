Varese News

Funerali a Nichelino per Adamo Massa, il 37enne morto nella rapina a Lonate Pozzolo

Le autorità hanno vietato il corteo funebre richiesto dalla famiglia e dalla comunità sinti. Circa mille persone hanno partecipato alla cerimonia

Si sono svolti la mattina di sabato 24 gennaio a Nichelino, nel Torinese, i funerali di Adamo Massa, il 37enne di etnia sinti morto dopo essere stato ferito durante un tentativo di rapina in una villetta di Lonate Pozzolo il 14 gennaio. Alla cerimonia hanno partecipato circa mille persone.

La funzione si è tenuta senza il tradizionale corteo funebre richiesto dalla famiglia, che sarebbe dovuto partire da Collegno per poi concludersi a Nichelino, con messa nella parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli. Il divieto imposto dalle autorità ha suscitato la reazione dell’Aizo – Associazione Italiana Rom e Sinti.

Massa era rimasto gravemente ferito da un fendente durante una colluttazione con il proprietario di casa, Jonathan Rivolta, 33 anni, che ha reagito al tentativo di rapina nella propria abitazione di Lonate. I complici dell’uomo lo avevano poi caricato in auto e lasciato davanti all’ospedale di Magenta, dove è morto poco dopo l’arrivo.

Il caso resta aperto anche sul piano giudiziario. La Procura di Busto Arsizio sta ancora valutando la posizione del proprietario di casa, in un’indagine che ruota intorno al tema della legittima difesa.

Pubblicato il 24 Gennaio 2026
