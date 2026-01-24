Funerali a Nichelino per Adamo Massa, il 37enne morto nella rapina a Lonate Pozzolo
Le autorità hanno vietato il corteo funebre richiesto dalla famiglia e dalla comunità sinti. Circa mille persone hanno partecipato alla cerimonia
Si sono svolti la mattina di sabato 24 gennaio a Nichelino, nel Torinese, i funerali di Adamo Massa, il 37enne di etnia sinti morto dopo essere stato ferito durante un tentativo di rapina in una villetta di Lonate Pozzolo il 14 gennaio. Alla cerimonia hanno partecipato circa mille persone.
La funzione si è tenuta senza il tradizionale corteo funebre richiesto dalla famiglia, che sarebbe dovuto partire da Collegno per poi concludersi a Nichelino, con messa nella parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli. Il divieto imposto dalle autorità ha suscitato la reazione dell’Aizo – Associazione Italiana Rom e Sinti.
Massa era rimasto gravemente ferito da un fendente durante una colluttazione con il proprietario di casa, Jonathan Rivolta, 33 anni, che ha reagito al tentativo di rapina nella propria abitazione di Lonate. I complici dell’uomo lo avevano poi caricato in auto e lasciato davanti all’ospedale di Magenta, dove è morto poco dopo l’arrivo.
Il caso resta aperto anche sul piano giudiziario. La Procura di Busto Arsizio sta ancora valutando la posizione del proprietario di casa, in un’indagine che ruota intorno al tema della legittima difesa.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.