Futura, festa doppia: batte Modena ed entra in Pool Promozione

Futura Volley avanti col brivido. Busto Arsizio conquista in un sol colpo la vittoria a Modena e la qualificazione alla Pool Promozione, ovvero la seconda fase del campionato che permette alle squadre coinvolte di giocarsi i due posti per la prossima Serie A1. Ma per ottenere il risultato le Cocche si sono affidate a distanza anche a Talmassons: la vittoria delle friulane su Altino ha permesso il sorpasso in extremis sulle abruzzesi, costrette così alla Pool Salvezza.

Il successo nell’ultimo turno della prima fase non è stato semplice: Modena è sì – ampiamente – ultima in classifica ma è stata rigenerata dall’arrivo della schiacciatrice ucraina Mariia Kaplanska, innesto importante per le gialloblu che puntano alla salvezza. I suoi 19 punti totali hanno contribuito alla vittoria nel secondo set, dopo che Busto era partita molto bene, sfruttando subito la vena dell’americana Enneking freschissima di ritorno in biancorosso.

20-25 per la Futura nel primo ma 25-17 per Modena nel secondo: il testa a testa nel parziale successivo è stato quindi decisivo con Busto che ha provato due volte l’allungo ma è stata ripresa anche a quota 22; i punti di Rebora, Taborelli e Orlandi hanno chiuso i conti 23-25 con Taborelli grande protagonista lungo tutto l’arco del set. Nella quarta frazione, infine, le Cocche si sono messe subito a condurre e hanno tenuto a bada (21-25) i tentativi delle emiliane.

Detto di Enneking, a segno 12 volte, spicca in casa biancorossa la prestazione di Sofia Alberti e Bianca Orlandi: la palleggiatrice è entrata nel terzo set e ha condotto con precisione l’attacco della squadra di Tettamanti. La schiacciatrice ha messo a terra sette palloni ma ha anche dato equilibrio in ricezione. In attacco invece Taborelli è stata la top scorere (16) seguita da Farina, Enneking e Rebora.

«Voglio dire grazie alla società che un questo momento complicato ci ha fatto lavorare sereni, con tranquillità – ha detto Tettamanti – Questo risultato è in primis proprio della società e di tutti quei collaboratori che hanno passione e che ci aiutano in tutti i modi. Venendo alla partita, Modena ha trovato una bella quadra con la nuova arrivata, ci ha messo tutto e ha avuto una fase muro-difesa migliore rispetto a quello che abbiamo studiato. Noi, con i nostri alti e bassi, siamo stati bravi a svoltare la partita nel terzo set; inoltre, nei momenti importanti abbiamo avuto, come ci era accaduto nel filotto di vittorie, quel qualcosa in più nelle fasi finali. Possiamo festeggiare, abbiamo centrato un obiettivo societario e adesso ci divertiamo».

Volley Modena-Futura Volley Giovani 1-3 (20-25, 25-17, 23-25, 21-25)

Modena: Lancellotti 1, Nonnati 7, Guzin 7, Credi 12, Fusco 11, Kaplanska 19, Righi (L), Visentin 7. N.e. Marinucci, Gerosa, Zironi, Dodi, Sazzi, Ugolotti (L2). All. Marone.

FVG Busto A.: Sassolini 3, Taborelli 16, Rebora 11, Farina 14, Longobardi 4, Enneking 12, Blasi (L), Sormani, Orlandi 7, Ternava, Alberti 2. N.e. Talarico, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

Note. Durata set: 25’, 25’, 27’, 27’; tot. 1h57’. Modena: battute sbagliate 6, vincenti 5, ricezione positiva 58% (perfetta 31%), attacco 38%, muri 7. Futura: battute sbagliate 9, vincenti 6, ricezione positiva 48% (perfetta 24%), attacco 45%, muri 7.

POOL PROMOZIONE

Classifica iniziale: Costa Volpino 18; Brescia 16; 15; Roma 14; Melendugno 13; Padova 11; Trentino, Fasano 10; BUSTO ARSIZIO 8; Messina 5.