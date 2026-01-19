Futura, festa doppia: batte Modena ed entra in Pool Promozione
Il 3-1 esterno alle emiliane e il KO di Altino con Talmassons regalano alla squadra di Tettamanti il passaggio nella parte "nobile" della seconda fase di campionato. Enneking torna subito calda, Alberti decisiva nella seconda metà
Futura Volley avanti col brivido. Busto Arsizio conquista in un sol colpo la vittoria a Modena e la qualificazione alla Pool Promozione, ovvero la seconda fase del campionato che permette alle squadre coinvolte di giocarsi i due posti per la prossima Serie A1. Ma per ottenere il risultato le Cocche si sono affidate a distanza anche a Talmassons: la vittoria delle friulane su Altino ha permesso il sorpasso in extremis sulle abruzzesi, costrette così alla Pool Salvezza.
Il successo nell’ultimo turno della prima fase non è stato semplice: Modena è sì – ampiamente – ultima in classifica ma è stata rigenerata dall’arrivo della schiacciatrice ucraina Mariia Kaplanska, innesto importante per le gialloblu che puntano alla salvezza. I suoi 19 punti totali hanno contribuito alla vittoria nel secondo set, dopo che Busto era partita molto bene, sfruttando subito la vena dell’americana Enneking freschissima di ritorno in biancorosso.
20-25 per la Futura nel primo ma 25-17 per Modena nel secondo: il testa a testa nel parziale successivo è stato quindi decisivo con Busto che ha provato due volte l’allungo ma è stata ripresa anche a quota 22; i punti di Rebora, Taborelli e Orlandi hanno chiuso i conti 23-25 con Taborelli grande protagonista lungo tutto l’arco del set. Nella quarta frazione, infine, le Cocche si sono messe subito a condurre e hanno tenuto a bada (21-25) i tentativi delle emiliane.
Detto di Enneking, a segno 12 volte, spicca in casa biancorossa la prestazione di Sofia Alberti e Bianca Orlandi: la palleggiatrice è entrata nel terzo set e ha condotto con precisione l’attacco della squadra di Tettamanti. La schiacciatrice ha messo a terra sette palloni ma ha anche dato equilibrio in ricezione. In attacco invece Taborelli è stata la top scorere (16) seguita da Farina, Enneking e Rebora.
«Voglio dire grazie alla società che un questo momento complicato ci ha fatto lavorare sereni, con tranquillità – ha detto Tettamanti – Questo risultato è in primis proprio della società e di tutti quei collaboratori che hanno passione e che ci aiutano in tutti i modi. Venendo alla partita, Modena ha trovato una bella quadra con la nuova arrivata, ci ha messo tutto e ha avuto una fase muro-difesa migliore rispetto a quello che abbiamo studiato. Noi, con i nostri alti e bassi, siamo stati bravi a svoltare la partita nel terzo set; inoltre, nei momenti importanti abbiamo avuto, come ci era accaduto nel filotto di vittorie, quel qualcosa in più nelle fasi finali. Possiamo festeggiare, abbiamo centrato un obiettivo societario e adesso ci divertiamo».
Volley Modena-Futura Volley Giovani 1-3 (20-25, 25-17, 23-25, 21-25)
Modena: Lancellotti 1, Nonnati 7, Guzin 7, Credi 12, Fusco 11, Kaplanska 19, Righi (L), Visentin 7. N.e. Marinucci, Gerosa, Zironi, Dodi, Sazzi, Ugolotti (L2). All. Marone.
FVG Busto A.: Sassolini 3, Taborelli 16, Rebora 11, Farina 14, Longobardi 4, Enneking 12, Blasi (L), Sormani, Orlandi 7, Ternava, Alberti 2. N.e. Talarico, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.
Note. Durata set: 25’, 25’, 27’, 27’; tot. 1h57’. Modena: battute sbagliate 6, vincenti 5, ricezione positiva 58% (perfetta 31%), attacco 38%, muri 7. Futura: battute sbagliate 9, vincenti 6, ricezione positiva 48% (perfetta 24%), attacco 45%, muri 7.
POOL PROMOZIONE
Classifica iniziale: Costa Volpino 18; Brescia 16; 15; Roma 14; Melendugno 13; Padova 11; Trentino, Fasano 10; BUSTO ARSIZIO 8; Messina 5.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.