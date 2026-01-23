Galimberti apre le danze per il 2027 e riunisce la coalizione: “Possiamo vincere ancora”

Nella serata di giovedì 22 gennaio, le stanze di Palazzo Estense hanno ospitato il primo atto ufficiale della lunga corsa verso le elezioni comunali del 2027 del centrosinistra. Il sindaco Davide Galimberti, giunto alla fase finale del suo secondo mandato, ha riunito la coalizione che ha sostenuto la sua amministrazione negli ultimi dieci anni per iniziare a tracciare il percorso della successione.

All’incontro il fronte ampio e variegato che ha governato con Galimberti, composto da partiti storici e numerose realtà civiche: il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Azione, I Verdi e Verdi Europei, Sinistra Italiana, Più Europa, I Socialisti, oltre alle liste civiche Progetto Concittadino, Collettiva, Lavoriamo per Varese e la Lista Civica del Sindaco. Presenti anche i pesi massimi istituzionali del territorio: il senatore Alessandro Alfieri (Pd), la deputata Maria Chiara Gadda (Italia Viva), il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd) e, collegato via web da Roma, il deputato Antonio Ferrara (M5S).

L’ottimismo del Sindaco: “Possiamo vincere ancora”

Davide Galimberti ha aperto i lavori con un messaggio di forte fiducia: «Siamo qui per iniziare un percorso perché, dopo dieci anni di buona amministrazione, abbiamo la credibilità per governare Varese ancora. Questa coalizione ha un valore importante e ha tutte le possibilità di vincere le elezioni del 2027». Il sindaco ha rivendicato i risultati ottenuti, sottolineando come la conoscenza delle dinamiche cittadine acquisita nel tempo renda la squadra una forza amministrativa solida agli occhi dei cittadini.

Il nodo della successione

Nonostante il clima di unità, la serata non ha ancora affrontato lo snodo cruciale dei nomi ufficiali per il “dopo Galimberti”. Il tema della successione resta l’incognita principale, strettamente legato al metodo di scelta: si ricorrerà alle primarie di coalizione o si procederà verso una designazione unitaria?

Le manovre degli avversari e il quadro politico

Mentre il centrosinistra inizia la sua riflessione interna, il quadro politico varesino si presenta già in fermento su più fronti:

Il Centrodestra e i suoi “Stati Generali”: La coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Varese Ideale) sta programmando i propri “Stati Generali” per la fine di febbraio. L’obiettivo dichiarato è arrivare all’investitura di un candidato sindaco entro aprile 2027. Tra i nomi che circolano con insistenza ci sono quelli di Luca Marsico, Giuseppe Montalbetti, Luigi Zocchi e Raffaele Cattaneo (che ha comunque negato pubblicamente la sua disponibilità).

La variabile “Patto per il Nord”: Una novità rilevante è rappresentata dal “Patto per il Nord” di Paolo Grimoldi, che ha già annunciato l’intenzione di presentare una propria lista e un proprio candidato sindaco per Palazzo Estense.

Possibili candidati nel centrosinistra: Nonostante il riserbo ufficiale della riunione di giovedì, le cronache locali insistono da tempo su alcuni profili “robusti” all’interno della maggioranza, come l’assessore Andrea Civati, molto attivo sul fronte della comunicazione, o figure civiche come la vicesindaca Ivana Perusin.