Gen Z, perchè c’è incertezza verso il futuro? I Provinciali ne parlano con l’associazione CAOSS

Nicholas, presidente dell'Associazione Caoss (Compagnia Attiva Oggiona Santo Stefano), affronta insieme a Mario Spiniello la paura di come un'associazione giovanile possa diventare un porto sicuro

Perché i ragazzi d’oggi si sentono spesso bloccati? Perché l’incertezza verso il futuro paralizza la Gen Z più delle generazioni precedenti?

In questo episodio di Provinciali ospitiamo Nicholas, presidente dell’Associazione Caoss (Compagnia Attiva Oggiona Santo Stefano). Partendo dalla realtà di un piccolo comune diviso in due campanili, affrontiamo un tema universale: la pressione sociale che ci impone di essere speciali a tutti i costi.

Parliamo del gap generazionale con chi dice “ai miei tempi si lavorava già”, della paura di restare indietro rispetto agli altri e di come un’associazione giovanile possa diventare un porto sicuro. Un luogo dove non servono “skill” eccezionali, ma dove basta esserci per sentirsi parte di un gruppo.

Pubblicato il 27 Gennaio 2026
TAG ARTICOLO

