Gen Z, perchè c’è incertezza verso il futuro? I Provinciali ne parlano con l’associazione CAOSS
Nicholas, presidente dell'Associazione Caoss (Compagnia Attiva Oggiona Santo Stefano), affronta insieme a Mario Spiniello la paura di come un'associazione giovanile possa diventare un porto sicuro
Perché i ragazzi d’oggi si sentono spesso bloccati? Perché l’incertezza verso il futuro paralizza la Gen Z più delle generazioni precedenti?
In questo episodio di Provinciali ospitiamo Nicholas, presidente dell’Associazione Caoss (Compagnia Attiva Oggiona Santo Stefano). Partendo dalla realtà di un piccolo comune diviso in due campanili, affrontiamo un tema universale: la pressione sociale che ci impone di essere speciali a tutti i costi.
Parliamo del gap generazionale con chi dice “ai miei tempi si lavorava già”, della paura di restare indietro rispetto agli altri e di come un’associazione giovanile possa diventare un porto sicuro. Un luogo dove non servono “skill” eccezionali, ma dove basta esserci per sentirsi parte di un gruppo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.