Gennaio 2026 Con VareseNews: dove trovarci a Varese e nel Varesotto

In questo articolo trovate gli appuntamenti che vedono impegnati i giornalisti e le giornaliste di VareseNews in eventi organizzati sul territorio. Il calendario di VareseNews è in continuo aggiornamento e trovate gli eventi, incontri e seminari dove siamo presenti come relatori.

TUTTE LE DATE

(calendario in aggiornamento)

Mercoledì 14 gennaio alle 21, il MIV – Multisala Impero Varese ospita la proiezione di Nazioni disunite, documentario del regista francese Christophe Cotteret. La serata sarà introdotta da Marco Giovannelli, direttore di VareseNews. Il film prende avvio dal marzo 2024, quando Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, denuncia pubblicamente il rischio di genocidio a Gaza. Da quel momento, Cotteret segue Albanese nello svolgimento del suo mandato, accompagnandola tra missioni internazionali, incontri istituzionali e un crescendo di pressioni politiche. – Tutto il programma

Venerdì 16 gennaio, alle Pro loco Gorla Minore punta i riflettori sul problema del bullismo. All’auditorium Peppo Ferri una serata di approfondimento che coinvolgerà diversi attori e partirà dalla testimonianza del 17enne Simone, che racconterà la sua storia. Modera la serata Santina Buscemi. – Tutto il programma