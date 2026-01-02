Giochi da tavolo e viaggi nello spazio: il 2026 del Centro Didattico Scientifico di Tradate sarà pieno di eventi

Il nuovo anno al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta di Tradate si apre con un’esplosione di novità, tra conferme dei format più amati e l’introduzione di collaborazioni inedite. A partire da domenica 11 gennaio, la struttura di via ai Ronchi tornerà ad accogliere il pubblico con un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dall’astronomia alla land art, offrendo occasioni di svago sia per i bambini che per gli adulti.

Viaggi cosmici nell’EcoPlanetario

Uno dei punti di forza della programmazione 2026 rimangono le proiezioni immersive dell’EcoPlanetario. Sotto la grande cupola, i visitatori potranno intraprendere quattro diverse avventure guidate dagli operatori, dedicate a Marte, al Sistema Solare, alle costellazioni e ai misteriosi buchi neri. Gli spettacoli sono studiati per affascinare diverse fasce d’età, dai piccoli tra i 6 e i 10 anni fino ai ragazzi e agli adulti, con un costo contenuto che varia tra i 4 e i 6 euro.

Nuovi giochi e laboratori creativi

La grande novità di questa stagione è la collaborazione con Fantasika, che trasformerà il Centro in un punto di riferimento per gli appassionati di giochi da tavolo. Ogni mese verranno allestite postazioni dedicate sia ai bambini dai 9 anni in su che agli adulti. Per i più piccoli, inoltre, le domeniche pomeriggio si arricchiranno di letture animate e laboratori creativi pensati per coniugare l’apprendimento al divertimento all’aria aperta.

Serate sotto le stelle e Land Art

Il Centro non dimentica il pubblico adulto, riproponendo i suggestivi appuntamenti serali che cambiano pelle con le stagioni: dalle osservazioni telescopiche invernali ai racconti intorno al fuoco, fino ai popolari picnic estivi. Grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, il progetto «CostellAzioni» permetterà inoltre di partecipare a eventi gratuiti, inclusi laboratori tra arte e scienza e un’esperienza di land art partecipata nel bosco.

«Il 2026 segna anche il ritorno degli eventi più attesi come la festa degli aquiloni, il Bioblitz e il Bosco Incantato – spiegano gli organizzatori -». Per i mesi più caldi sono già in cantiere le serate dedicate alle stelle cadenti accompagnate da musica dal vivo, mentre per l’autunno non mancheranno il Mistero Stellare e l’evento di Halloween.