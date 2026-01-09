Giochi di ruolo: a Sesto Calende quattro lezioni per imparare a creare avventure epiche

Mentre il fenomeno culturale legato alle avventure ai giochi di ruolo ritrova slancio e continua a crescere, alimentato (in parte) dall’ultima stagione di Stranger Things e dalle partite dei protagonisti a Dungeons and Dragons, la biblioteca di Sesto Calende consolida una che sul territorio si sta sviluppando con vivo interesse.

Dopo i diversi pomeriggi e le serate dedicati alle sessioni di gioco, la biblioteca di Piazza Cesare da Sesto e l’Università senza Età propongono ora un salto di qualità tecnico con una masterclass gratuita per diventare Game Master.

L’iniziativa si sviluppa in quattro incontri serali, sempre al venerdì sera, alle 20:30, pensati per chi vuole imparare a scrivere e condurre una partita. Il calendario prevede lezioni il 9 gennaio, il 16 gennaio, il 23 gennaio e il 30 gennaio. Il percorso è aperto ai ragazzi dai 14 anni e agli adulti, offrendo gli strumenti per gestire la narrazione e l’interazione tra i giocatori.