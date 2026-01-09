Varese News

Archivio

Giochi di ruolo: a Sesto Calende quattro lezioni per imparare a creare avventure epiche

La biblioteca comunale apre le sue porte al venerdì sera: quattro lezioni gratuite per imparare l'arte della narrazione e della conduzione

giochi di ruolo - dungeons and dragons

Mentre il fenomeno culturale legato alle avventure ai giochi di ruolo ritrova slancio e continua a crescere, alimentato (in parte) dall’ultima stagione di Stranger Things e dalle partite dei protagonisti a Dungeons and Dragons, la biblioteca di Sesto Calende consolida una  che sul territorio si sta sviluppando con vivo interesse.

Dopo i diversi pomeriggi e le serate dedicati alle sessioni di gioco, la biblioteca di Piazza Cesare da Sesto e l’Università senza Età propongono ora un salto di qualità tecnico con una masterclass gratuita per diventare Game Master.

L’iniziativa si sviluppa in quattro incontri serali, sempre al venerdì sera, alle 20:30, pensati per chi vuole imparare a scrivere e condurre una partita. Il calendario prevede lezioni il 9 gennaio, il 16 gennaio, il 23 gennaio e il 30 gennaio. Il percorso è aperto ai ragazzi dai 14 anni e agli adulti, offrendo gli strumenti per gestire la narrazione e l’interazione tra i giocatori.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.